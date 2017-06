Bain de jouvence pour la démographie pharmaceutique

Paris, le mardi 13 juin 2017 - L’Ordre national des pharmaciens a publié son panorama annuel de la profession au 1er janvier 2017 et relève d’emblée trois grandes tendances : le renouvellement des pharmaciens, la répartition de l’offre équilibrée sur l’ensemble du territoire et le regroupement des structures comme nouveau mode d’exercice. Pour Jean-Pierre Paccioni, président par intérim du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP), « la profession continue d’intéresser et s’adapte aux nouvelles pratiques professionnelles et sociétales. Ainsi, le renouvellement des pharmaciens est en bonne voie et les jeunes s’engagent de plus en plus tôt ».

Si le nombre d’inscrits au tableau de l’Ordre est relativement stable par rapport à 2015 (-0,42 %) avec 74 441 pharmaciens enregistrés, l’âge moyen de la profession qui reste également constant (46,7 ans) traduit une inversion de la tendance au vieillissement enregistrée ces dernières années. Alors que les tranches d’âges des 48-52 ans et des 53-57 ans prédominaient respectivement en 2006 et 2011, l’année 2016 est marquée par une prépondérance des pharmaciens âgés de moins de 33 ans, de très bon augure pour le renouvellement démographique d’une profession pourtant marquée par des départs à la retraite souvent retardés.

Un réseau officinal toujours aussi dense

Ce rajeunissement reste toutefois à nuancer en fonction des différents métiers de la pharmacie, puisque les industriels ont en moyenne moins de 42 ans, les pharmaciens de la distribution en gros et exerçant en établissements de santé moins de 45 ans, tandis que les titulaires d’officine et les pharmaciens biologistes médicaux affichent une moyenne d’âge respective d’environ 50 ans. Plus jeunes d’environ 6 ans que les titulaires, les adjoints d’officine présentent également la particularité remarquable d’être, pour 80 % d’entre eux, des femmes.

Concernant le maillage officinal, l’Ordre estime qu’il continue d’être particulièrement dense sur tout le territoire avec 33 officines en moyenne pour 100 000 habitants. Ainsi, 4 personnes sur 5 ont accès à une pharmacie dans leur commune de résidence et 97 % de la population métropolitaine vit à moins de 10 minutes en voiture d’une officine. De 2010 à 2016, la fermeture en métropole de 800 officines libérales n’a entraîné aucun problème d’accès aux médicaments pour la population.

Enfin, le réseau continue de se restructurer et les jeunes officinaux affichent une préférence marquée pour la forme d’exploitation en société par rapport à l’exploitation en nom propre. En l’espace de 10 ans, le nombre d’officines exploitées en société d’exercice libéral (SEL) n’a cessé de croître et constitue désormais, et de loin, le premier mode d’exploitation en association.

