Baisse des cotisations sociales et hausse de la CSG : les médecins de secteur 1 pris en étau !

Paris, le lundi 4 septembre 2017 - Nous l’avons déjà évoqué la diminution des cotisations sociales et la hausse de la CSG représentent un casse tête pour les médecins de secteur 1. Aujourd’hui, ces derniers voient 6,4 % de leurs cotisations sociales prises en charge par l’Assurance maladie (ce qui représente un coût de 500 millions d’euros) et ne doivent ainsi s’acquitter que de 0,1 % du montant réel. Si cet avantage demeurera pour les médecins avec la «» en deux temps des cotisations sociales, ils ne bénéficieront a contrario d’aucune compensation de la hausse de la CSG (qui, aujourd’hui, représente 8 % de leur revenu d’activité non salarié) et des cotisations personnelles obligatoires. La hausse de 1,7 point aura donc un impact majeur sur la comptabilité des praticiens libéraux. Chacun à leur tour, les syndicats s’en alarment. Après MG France et la Fédération des médecins de France cet été, et alors que le Syndicat des médecins libéraux (SML) doit aborder cette question au cours d’un rendez-vous cette semaine au ministère des Comptes publics, la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF ) s’emporte. Les médecins de secteur 1 «», martèle le syndicat. Evoquant une « double peine » pour les praticiens, l’organisation considère ce que ce qui est en jeu c’est le respect des tarifs conventionnels. Pour l’heure, le gouvernement tarde à répondre à ce problème épineux.

M.P.