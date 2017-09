Batailles juridiques en cascade sur le marché de la pharmacie en ligne

Paris, le mardi 5 septembre 2017 - L’union des groupements de pharmaciens d’officine (UDGPO) ne désarme pas. L’organisme qui vient, coup sur coup, d’assigner en justice 3 plateformes de vente en ligne de produits pharmaceutiques, de concert avec l’Association française des pharmacies en ligne (AFPEL), a annoncé dans un communiqué la condamnation de la société de droit néerlandais Shop Apotheke B.V. par jugement du tribunal de commerce de Paris. L’UDGPO reprochait au leader européen de la pharmacie électronique d’avoir utilisé des techniques commerciales non conformes pour dynamiser l’implantation en France de son site www.shoppharmacie.fr.

De fait, la distribution de trois millions de prospectus comportant l’annonce de réduction de prix valables sur la vente de médicaments pour toute commande supérieure à un seuil de prix (5% de rabais pour toute commande supérieure à 30 euros et 10 % si supérieure à 60 euros) dans des colis des sites de vente en ligne Zalanda, Showroom privé et La Redoute n’a pas été non plus du goût des magistrats. Ces derniers ont condamné l’entreprise néerlandaise à indemniser le préjudice moral infligé à l’UDGPO et l’AFPEL, en qualité de représentant de la profession, à hauteur de 80 000 euros, outre les frais de publication d’un communiqué judiciaire dans la presse et sur le site internet de la fautive. Le jugement qui a retenu les faits de « diffusion massive de documents publicitaire » fait ainsi état d’une « atteinte portée à la dignité de pharmacien ».

« Inlassablement »

C’est la deuxième condamnation qu’obtient l’UDGPO aux dépens d’une entreprise de pharmacie en ligne, après celle de Doctipharma, filiale de Doctissimo (groupe Lagardère), en mai 2016. A l’époque, le parquet de Nanterre avait estimé que le site de vente de l’entreprise n’était pas directement lié à une officine physique, condition sine qua non stipulée dans la loi pour pouvoir réaliser ce type d’opération. Rappelant que les commandes passées sur le site étaient transmises par Doctipharma aux pharmaciens, le jugement reprochait donc à cette plateforme de vente de jouer « un rôle majeur d'intermédiaire ».

En juin de cette année, l’UDGPO a également lancé une action judiciaire en association avec l’AFPEL, contre le site Newpharma.fr, « plus gros acteur de la vente en ligne de médicaments » qui, selon lui, « contrevient sur plusieurs points clés aux bonnes pratiques de dispensation sur internet ». L’organisme de défense des groupements de pharmacie avait alors déclaré qu’il continuerait « inlassablement à défendre (ses) groupements, (ses) adhérents et (ses) patients contre les acteurs français ou étrangers, qui ne respectent pas les lois et mettent en péril la santé publique ».

Benoît Thelliez