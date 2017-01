Belgique : des industriels du médicament fournissaient un narcotrafiquant mexicain

L’année 2017 commence bien mal pour sept responsables d’entreprises pharmaceutiques belges. Ils doivent en effet comparaitre demain devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour avoir fourni d’énormes quantités de médicaments à un baron mexicain de la drogue, Ezio Figueroa-Vasquez, le plus grand producteur de méthamphétamine du continent américain et l’un des criminels les plus recherchés par les Etats-Unis.

Selon le parquet fédéral, les responsables des firmes concernées par cette enquête, qui a débuté en 2009, auraient livré à Ezio Figueroa-Vasquez l’équivalent, en comprimés, de 4 tonnes d’éphédrine et de pseudoéphédrine, deux produits qui entrent notamment dans la composition des médicaments décongestionnants nasaux. Le problème est qu’elles sont également le précurseur indispensable à la fabrication de la méthamphétamine, plus connue sous le nom de « crystal meth » ou « ice » et « vedette » de la série Breaking Bad dans laquelle un professeur de chimie atteint d’un cancer se met à fabriquer massivement cette drogue psychostimulante et hautement addictive.

66 millions de doses de méthamphétamine

Afin de disposer des ingrédients de base nécessaires à la fabrication de méthamphétamine, Ezio Figueroa-Vasquez, l’un des chefs du cartel de Jalisco, a contacté de nombreux fabricants et distributeurs de médicaments contenant de l’éphédrine et de la pseudoéphédrine en Afrique, Asie et Europe. Les transactions qu’il a effectuées avec les entreprises pharmaceutiques belges où travaillent les sept responsables aujourd’hui incriminés lui auraient ainsi permis de fabriquer plus de 66 millions de doses pour une valeur marchande totale estimée à 360 millions d’euros.

Les entreprises concernées soutiennent qu’elles ignoraient la destination finale des pilules vendues et qu’elles n’ont eu affaire qu’avec des intermédiaires. Elles affirment également avoir reçu de l’Etat toutes les autorisations nécessaires pour procéder à l’exportation de ces produits. La société Stérop, dont deux cadres figurent sur le banc des accusés, explique par ailleurs avoir été trompée par un des ses représentants contre qui elle a porté plainte. Le hic est que l’examen des échanges téléphoniques et électroniques réalisés par les enquêteurs tendrait plutôt à prouver que les personnes concernées ont agi en toute connaissance de cause.

