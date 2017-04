Belgique : la prescription électronique connaît des débuts difficiles

Officiellement prévue pour être obligatoire dès le 1er janvier 2018 dans tout le Royaume de Belgique, l’ordonnance électronique ou plus précisément « la preuve de prescription électronique » a des débuts quelque peu difficiles. Au départ, la volonté des autorités de santé était de simplifier la lecture, parfois compliquée, des ordonnances par les pharmaciens en centralisant les informations qu’elle contient sur un serveur distant.

Il lui suffit ainsi de scanner le code-barres qui apparaît en haut de l’ordonnance pour que l’ensemble des produits prescrits s’affiche clairement sur son terminal. Un plus pour les pharmaciens qui auront également désormais la possibilité de voir l’ensemble des prescriptions passées d’un même patient, à l’instar de ce qui a été mis en place en France avec le Dossier pharmaceutique, et avoir une vision plus claire des possibles interactions sur lesquelles il pourra intervenir.

Quelques bugs et des médecins mis à l’écart

Si le système a commencé à se déployer sur le territoire belge avec une certaine efficacité, il a également révélé des limites que les responsables de sa mise en œuvre préfèrent mettre sur le compte de sa jeunesse. Puisque le patient doit désormais s’identifier chez le médecin à l’aide de sa carte d’identité électronique pour percevoir sa preuve de prescription électronique, le dispositif exclut de fait tous ceux qui ont une carte périmée, les enfants qui n’en possèdent pas encore ou bien ceux qui disposent de documents d’identité étrangers. Du côté des pharmaciens, la presse belge relaye le témoignage de certains d’entre eux qui se sont retrouvés face à des posologies fantaisistes ou bien le fait que le système coince dès qu’il s’agit de préparations magistrales.

Hormis ces « bugs » qui devraient être rapidement corrigés, le principal écueil auquel va se heurter ce nouveau système est celui de la trop grande rapidité de sa mise en place alors que de nombreux praticiens, parmi les plus âgés, ne sont que peu ou pas du tout informatisés. Le site de la RTBF signale même que certains d’entre eux envisageraient d’arrêter purement et simplement de professer si on ne leur offre pas d’alternative.

Enfin, l’Ordre des Médecins de Belgique a également évoqué le cas des 20 000 praticiens du pays qui ne prescrivent pas ou que très peu durant de leur activité quotidienne (médecins scolaires, médecins-conseils, médecins experts auprès des tribunaux) et qui, de fait, ne pourront plus prescrire du tout. Pour se donner le temps de traiter tous ces problèmes, le Groupement belge des omnipraticiens (GBO), demande qu'un certain nombre de dérogations soient mises en place pour tous ces cas spécifiques et que l'obligation de prescription électronique soit repoussée à 2020, au plus tôt.



Benoît Thelliez