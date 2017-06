Belgique : les pharmaciens appuient la ministre contre la délivrance de la contraception d’urgence par des non-professionnels de santé

Bruxelles, le mardi 20 juin 2017 - La ministre de la Santé belge, Maggie De Block, s’est récemment attiré les foudres des professionnels non-médicaux des centres de planning familial en décidant de ne plus les autoriser à distribuer la pilule du lendemain. Ne faisant sur ce point qu’appliquer la loi fédérale de 1967 qui réserve la délivrance de ce mode de contraception d’urgence aux seuls médecins et pharmaciens, la ministre n’en a pas moins suscité l’ire de nombreuses associations qui ont défilé dans les rues de Bruxelles le 15 juin 2017 pour réclamer une modification du texte. Une motion en faveur des centres de planning familial votée au Parlement Wallon et le soutien d’Isabelle Simonis, la ministre wallonne des Droits des femmes et de l’égalité des chances, ont même laissé penser que Maggie de Block était totalement isolée sur cette question.

C’était sans compter sur l’Association pharmaceutique belge (APB) qui apporte désormais son soutien à la décision ministérielle qu’elle qualifie de « raisonnable », d’autant que le cabinet de la ministre a bien précisé que cette dernière acceptait la distribution de la pilule du lendemain dans les centres de planning familial à condition qu'elle ait lieu dans la légalité, c'est-à-dire qu'elle soit délivrée sous la responsabilité d'un médecin ou d'un prestataire de soins et de manière totalement gratuite. Pour couper court à toute tentative de la discréditer sur le terrain idéologique, la ministre a également rappelé que la délivrance de la pilule « a déjà été simplifiée au maximum puisqu’elle peut désormais être obtenue sans prescription médicale ».

Un contexte qui met en danger les patientes

A l’instar de la ministre qui pense que « l'accessibilité à la pilule du lendemain, qui est une mesure d'urgence, est fondamentale pour les femmes », mais également que « ce médicament est une bombe hormonale qui affecte le corps et qui peut avoir des effets secondaires importants », les pharmaciens soutiennent que la pilule du lendemain doit être délivrée par un médecin ou pharmacien « afin de garantir la sécurité des patientes ». L’APB considère ainsi qu’« il est indéniable que l’accès à la contraception doit être favorisé », tout en rappelant que « la délivrance des moyens contraceptifs hormonaux par les centres de planning familial n’est pas en adéquation avec une protection optimale des patientes, puisque le recours au dossier pharmaceutique et au dossier médical tenu par le médecin traitant habituel n'est pas possible ».

Alors que les centres de planning familial menacent désormais de désobéir à l’injonction ministérielle et de continuer de contrevenir à la loi en l’absence de mise en place d’une dérogation, l’association des pharmaciens regrette qu’aucun débat entre tous les acteurs n’ait vraiment eu lieu. Selon elle, l’intégration de tous les professionnels concernés dans le processus décisionnel permettrait d’établir « une stratégie globale qui les respecte, mais qui surtout améliore de manière globale l’accès à la contraception hormonale et à la contraception en particulier ».

Benoît Thelliez