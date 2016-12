Belgique : une année de transition avant la généralisation de l’ordonnance électronique

Dès le 1e janvier 2017, les pharmaciens belges auront à traiter deux formes d’ordonnance pour la dispensation. A la classique prescription réalisée par le médecin sous forme manuscrite et apportée à l’officine par le patient viendra en effet s’ajouter la prescription électronique, qui deviendra la seule et unique règle en la matière à compter du 1er janvier 2018. A l’heure actuelle, quelque 80 % des médecins généralistes du royaume (soit plus de 8 000) ont déjà utilisé le service d’ordonnance dématérialisée.

Concrètement, à l’issue d’une consultation qui nécessite prescription, le médecin accèdera, par son ordinateur, à un logiciel reprenant la liste de tous les médicaments existants et cochera ceux qu’il prescrit au patient. Il mettra ensuite sa prescription à disposition des pharmaciens via une plateforme électronique sécurisée baptisée « e-HealthBox ».

De son côté, le patient recevra une copie papier de la prescription électronique, similaire en de nombreux aspects à l’ordonnance classique. Mais, outre la mention des médicaments, de la posologie et de la durée de traitement, le document sera également muni d’un code-barres que le pharmacien devra scanner. Ce dernier aura ainsi accès, non seulement à la prescription en tant que telle, mais également au statut de l’assuré et aux différentes autorisations de remboursement octroyées par le médecin-conseil de sa mutuelle.

Moins d’erreurs et de fraudes

Si le document papier remis au patient reste utile en cas de panne ou d’indisponibilité temporaire des services informatiques pour que les médicaments puissent être délivrés, seule la prescription électronique aura valeur légale. Le pharmacien ne devra en effet pas tenir compte des éventuels ajouts manuscrits du médecin.

Pour les autorités de santé belges, ce nouveau système présente un double avantage. Celui de diminuer le nombre d’erreurs dues aux ordonnances rédigées manuellement (un pharmacien belge contacte en moyenne 5 médecins par jour pour comprendre ce qu’ils ont écrit !) et celui d’éviter au maximum les falsifications d’ordonnance. En outre, un contrôle automatique permettra d’éviter les contre-indications.

Sauf en cas d’urgence, la prescription papier qui reste valable pendant toute l’année 2017 disparaîtra donc définitivement en 2018. La preuve papier remise au patient disparaîtra elle aussi progressivement et la lecture du code-barres sera substituée par une lecture de la carte d’identité.

Benoît Thelliez