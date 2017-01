Bientôt de nouvelles recommandations pour nos assiettes !

Paris, le mercredi 25 janvier 2017 – Voilà désormais quinze ans que ces messages nous bercent. Mantras du Programme national nutrition santé (PNSS), ils nous incitent à consommer cinq fruits et légumes par jour, à ingurgiter trois produits laitiers quotidiennement, à agrémenter chaque repas d’une dose de féculents et à ne pas lésiner sur les protéines animales une à deux fois par jour. Les matières grasses, les produits sucrés et le sel sont par contre à éviter, tandis que l’eau sera le breuvage idéal. Outre le fait qu’elles sont loin d’être parfaitement appliquées par la population (une récente enquête réalisée pour la Fédération française de cardiologie a ainsi mis en évidence que seul un tiers des Français mange effectivement cinq fruits et légumes par jour [en quelle quantité ?]), ces recommandations méritent une réactualisation pour répondre au mieux aux connaissances scientifiques. Par ailleurs, certains considèrent que des conseils plus précis permettraient peut-être une plus grande adhésion. Aussi, la Direction générale de la Santé (DGS) a-t-elle saisi l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) afin qu’elle se prononce sur les différents repères nutritionnels. Ce travail servira de base au Haut conseil de la santé publique (HCSP) pour évaluer de nouvelles recommandations que Santé publique France déclinera en messages. Ce long processus a pour objectif premier d’être le plus proche possible des connaissances scientifiques.

Un super algorithme au menu

Une première étape a été franchie hier avec la remise d’un rapport de l’ANSES concernant les repères de consommation alimentaires pour la population française (un autre volet concernant des catégories spécifiques est attendu prochainement). La méthode suivie par l’agence a d’abord « consisté à mettre à jour les références nutritionnelles pour les vitamines, les minéraux ainsi que les macronutriments, en considérant l’équilibre entre les lipides, les glucides et les protéines ». Puis dans un second temps un algorithme spécifique a été mis en place avec pour objectif de déterminer les habitudes alimentaires idéales reposant sur une combinaison de 32 groupes d’aliments afin de prévenir les maladies chroniques et de limiter l’exposition aux contaminants.

Orgie de fibres

Le résultat de ce travail invite à « des évolutions fortes au regard des recommandations antérieures » juge l’ANSES. Première grande différence : les Français pourraient être invités à forcer davantage sur les légumineuses. Ces dernières sont boudées par nos compatriotes et offrent pourtant un apport important en « fibres et protéines » sans parler des vitamines et « minéraux d’intérêt ». Aussi, devraient-elles se retrouver plusieurs fois par semaine dans l’assiette des Français.

Toujours pour faire le plein de fibres (les Français consomment à peine la moitié des 25 à 30 grammes recommandés par jour), l’ANSES insiste sur « la nécessité de privilégier les produits céréaliers les moins raffinés (telles que les pains, pâtes et riz complets ou semi complets)». La constatation est la même : les féculents ne s’invitent pas suffisamment dans les repas des Français. Une enquête conduite par le biais de NutriNet Santé avait ainsi mis en évidence en 2013 que seul un homme sur deux et une femme sur trois suivent les préconisations en matière de féculents. L’ANSES avance également l’intérêt de préconiser « la consommation d’huiles végétales riches en acide alpha-linolénique (telles que les huiles de colza et de noix) ». On devrait en outre conserver la recommandation de la consommation de fruits et légumes (en forçant plutôt sur les légumes).

Adieu veau, vache, cochon

Concernant les produits à éviter, les cibles restent les mêmes. Ce qui pourrait changer, c’est la référence à des quantités précises.

Ainsi, l’ANSES semble juger que plutôt que de se contenter d’inviter à éviter le sucre, on pourrait préconiser de ne jamais dépasser l’équivalent d’un verre de boisson sucrée (jus de fruit compris). Aujourd’hui, le sucre demeure toujours le péché mignon des Français avec une consommation qui dépasse les 100 grammes par jour pour 33 % des hommes.

Par ailleurs, les protéines animales qui demeuraient un groupe indifférencié et relativement protégé pourraient connaître un nouveau traitement. Séparation sera faite entre la viande rouge, la charcuterie et la volaille. La consommation devra être grandement restreinte à raison de 500 grammes par semaine au maximum pour la viande rouge et de 25 grammes par jour pour la charcuterie. Voilà des indications précises qui constituent de fait des évolutions marquées par rapport aux préconisations actuelles. Concernant le poisson (une consommation bi hebdomadaire) et les produits laitiers, les recommandations pourraient ne pas changer.

Des contaminations parfois difficiles à éviter

L’ANSES estime enfin que des recherches complémentaires sont nécessaires pour améliorer encore la qualité de la nutrition et la pertinence des recommandations. Concernant par exemple la vitamine D, l’agence considère comme essentielle la réalisation d’une étude « évaluant le statut en vitamine D de la population française ».

Par ailleurs, vis-à-vis de la contamination des aliments, l’Agence évoque « la difficulté à identifier des combinaisons d’aliments permettant à la fois de couvrir les besoins nutritionnels de la population tout en limitant l’exposition aux contaminants ». En effet, pour certaines substances, dont l’arsenic inorganique, l’acrylamide et le plomb, « les niveaux d’exposition restent préoccupants ». Ces observations confirment une nouvelle fois l’importance d’une alimentation diversifiée.

Avoir les bons repères ne suffit pas

Importante, la mise en place de nouveaux repères nutritionnels manquera son objectif si leur diffusion ne s’appuie pas sur de nouvelles méthodes de communication plus efficaces. Aujourd’hui si 86 % des participants à Nutrinet Santé connaissent la préconisation de manger cinq fruits et légumes par jour, seuls 22 % maîtrisent les conseils concernant les féculents, et les recommandations sont globalement loin d’être suivies. Souvent noyés parmi d’autres informations (notamment quand il s’agit de contrebalancer les messages promotionnels pour des aliments peu diététiques), les messages perdent de leur force persuasive. Leur répétition parfois sans autres développements semble empêcher une réelle prise de conscience et crée l’illusion d’une intégration.

Par ailleurs, trop peu a été fait pour contourner les obstacles au bon suivi des recommandations (barrières économiques, culturelles, ect). Autant d’éléments qui devront également faire l’objet d’une réflexion à l’heure de l’élaboration des nouveaux messages, comme l’ANSES le suggère elle-même en notant que « La formulation et la communication de repères de consommations alimentaires auprès du consommateur par les pouvoirs publics nécessiteront un travail complémentaire permettant d’identifier les formats d’expression les plus adaptés ». Une véritable volonté politique s’impose donc qui a fait défaut ces dernières années comme l’illustre la gestion décevante de l’étiquetage nutritionnel ou encore plus globalement de la lutte contre l’obésité.

Aurélie Haroche