Bientôt un nouvel avis du CCNE sur la PMA et la GPA

Paris, le mardi 31 janvier 2017 - Le professeur Jean-François Delfraissy, nouveau président du comité consultatif national d’éthique (CCNE) a dévoilé ce vendredi sur France Inter son "programme" pour les mois à venir.

« L’éthique n’appartient pas qu’aux experts », a-t-il expliqué dans un premier temps. « Elle a besoin aussi de s’appuyer (…) sur la société pour avoir un avis sur des sujets de technique biomédicale ». Aussi a-t-il précisé qu’il envisageait d’ouvrir le CCNE à des représentants associatifs.

Surtout, il a annoncé la publication, « au printemps 2017 », d’un avis général sur la procréation médicalement assistée (PMA), « y compris dans ses aspects les plus difficiles, autour de la grossesse pour autrui par exemple ».

« Il y a un besoin sociétal absolument indiscutable pour un certain nombre de couples d’avoir une grossesse portée par autrui » a-t-il remarqué. Néanmoins, Jean-François Delfraissy est sensible à la nécessité de protéger « les jeunes femmes, les jeunes filles, voire les adolescentes qui, dans un certain nombre de pays du tiers-monde, sont vendues pour ensuite devenir des porteuses de grossesses (…) dans des entreprises à but mercantile ». Il observe par ailleurs que les GPA non marchandes ne sont pas non plus idéales : « le statut même de la femme porteuse reste compliqué même quand on est dans un rapport de gratuité. ». La « prise de position » du CCNE devrait aussi concerner la conservation des ovocytes et la PMA.

En revanche, le débat sur la fin de vie n’est pas, pour le nouveau directeur du CCNE, une priorité, puisqu’il sera rouvert dans le cadre de la révision des lois de bioéthique en 2018.

Il souhaite enfin que sa mandature soit l’occasion pour le CCNE de se pencher sur de nouveaux dossiers, les biotechnologies, le coût des médicaments innovants, la relation entre santé et biodiversité, le vieillissement ou encore la santé des migrants.

