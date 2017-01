Blessures du LCA : la rééducation préopératoire est efficace

Les huit études regroupent un total de 451 sujets dont 71 % (n = 319) sont des hommes, âgés entre 15 et 57 ans, pour des interventions de 3 à 24 semaines. Cette revue montre que la rééducation préopératoire est efficace pour potentialiser les résultats du traitement d’une lésion du ligament croisé antérieur, y compris en terme d’obtention d’une meilleure force musculaire et fonctionnalité du genou. Cependant, alors qu'il y avait une amélioration significative de la qualité de vie par rapport à l’état de base après l'intervention, aucune différence significative dans la qualité de vie n'a été trouvée entre les groupes contrôle et intervention après la chirurgie.

A partir d’une recherche sur les bases de données PubMed, Ovid, The Cochrane Library et Web of Science de leur création à décembre 2015, 500 études ont été identifiées, dont huit répondaient aux critères d'inclusion. A noter que le score moyen des études incluses était de 5,8, ce qui reflète une qualité méthodologique générale modérée.

Références

Alshewaier S et coll. : The effectiveness of pre-operative exercise physiotherapy rehabilitation on the outcomes of treatment following anterior cruciate ligament injury: a systematic review. Clin Rehab., 2017; 31: 34-44.