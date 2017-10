Bloc de branche gauche : les différences hommes-femmes

Dans une recherche portant sur 1037 patients, une équipe gantoise a pu constater que la morphologie des blocs de branche gauche est différente chez l’homme et chez la femme. Pratiquement, les femmes présentent un bloc de branche gauche avéré et des dyssynchronismes mécaniques plus fréquents à des durées moindres du complexe QRS que les hommes. Ce constat n’est pas sans implications car il pourrait expliquer la raison pour laquelle les femmes expriment une meilleure réponse à la resynchronisation à des durées moindres de ce complexe QRS.

Référence

De Pooter J, et coll. Gender differences in electromechanical characteristics of left bundle branch block : potential implications for selection and response of cardiac resynchronisation therapy. 11th Belgian Heart Rhytm Meeting. Bruxelles, 5-6 octobre 2017.