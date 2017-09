Bonnes performances du laser-holmium pour le traitement des adénomes de la prostate récidivés

L’hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) a tendance à récidiver après 8-10 ans, quel qu’en ait été le traitement initial, et, l’espérance de vie augmentant, l’urologue est de plus en plus souvent confronté à de tels cas.

Le laser holmium (LHM) est alors particulièrement indiqué car il réalise une énucléation anatomique des lobes prostatiques avec dissection par voie rétrograde dans le plan de la capsule.

Les auteurs américains ont comparé les résultats du LHM en 1ère intention dans l’HBP (LHM1) et dans les récidives (LHM2), dans 4 centres, de 2003 à 2015.

Au total, l’étude a porté sur 2 242 hommes (l’université d’Indianapolis en ayant fourni à elle seule les 4/5). Parmi eux, 360 (16 %) étaient victimes de récidives, survenues en moyenne 6 ans après le traitement initial, et même 8 ans quand celui-ci avait été une résection transurétrale de prostate (RTU), alors que cet intervalle n’était que de 4 ans après thermothérapie transurétrale par micro-ondes de haute énergie (TUMT).

Sur les 360 cas de récidives, 299 hommes avaient été traités une seule fois, 51 deux fois et 10 davantage. Ce traitement initial avait été 183 fois une RTU, 123 fois un traitement par laser, et 97 fois une TUMT.

L’indication du LHM2 a été le plus souvent la réapparition de signes de prostatisme, parfois une rétention aiguë d’urines, plus rarement une hématurie.

De bons résultats en première intention et pour le traitement des récidives

Les malades LHM1 et LHM2 étaient similaires en termes d’âge, indice de masse corporelle, et score ASA (American Society of Anaesthesiologists), volume de la prostate, et score de troubles du bas appareil urinaire. En revanche, la débitmétrie des LHM2 affichait des chiffres plus élevés et leur résidu post-mictionnel était moindre.

La durée opératoire et la durée de séjour se sont révélées plus courtes pour les récidives, et la perte de sang diminuée.

Si l’amélioration fonctionnelle a été retrouvée dans les deux groupes, le progrès du score a été encore plus significatif chez les LHM1, tandis que les LHM2 étaient plus exposés au risque de rétention sur caillot et à celui de sténose urétrale.

On peut cependant conclure que le laser holmium a de bons résultats tant en première intention qu’après récidive.

Dr Jean-Fred Warlin