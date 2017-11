Bons résultats du traitement des lymphœdèmes par liposuccion

Le traitement des lymphœdèmes est difficile et la place de la liposuccion est controversée. Confirmant des publications antérieures, une « lettre à l’éditeur » du New England Journal of Medecine indique que de bons résultats, importants et durables, peuvent être obtenus.

Les auteurs ont traité par liposuccion trois patientes. Il s’agissait d’un cas de lymphœdème primitif d’un membre inférieur et de deux cas de lymphœdème du bras après mastectomie. L’intervention a retiré 1 200 à 2 800 ml de tissu adipeux de façon circonférentielle et a entraîné une amélioration considérable du lymphœdème. Les patientes ont poursuivi un traitement compressif et l’amélioration s’est maintenue.

Le mécanisme précis de l’effet de la liposuccion est discuté. La diminution du tissu adipeux retentit en tout cas favorablement sur l’accumulation de liquide lymphatique.

Dr Daniel Wallach