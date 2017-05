Bouger pour prévenir la hausse de la pression artérielle

Il semble bien exister une relation inverse entre l’activité physique (AP) pratiquée régulièrement et le risque ultérieur d’hypertension artérielle. Il est vrai que son contraire, la sédentarité, est l’un des plus sûrs moyens pour développer et cumuler divers facteurs de risque cardiovasculaire, qu’il s’agisse de l’obésité, du diabète de type 2 ou encore de l’HTA, plus facilement s’il existe une prédisposition génétique à ces derniers. Il n’en reste pas moins que la relation entre AP et élévation de la pression artérielle (PA) à long terme reste assez imprécise. D’un point de vue qualitatif, elle ne laisse guère de doute, mais dès qu’on tente de l’aborder sous un angle plus quantitatif, par exemple, en termes de courbe dose-réponse, force est de constater que les données concluantes et convergentes s’avèrent plutôt rares. C’est là tout l’intérêt d’une méta-analyse qui s’est justement fixé pour objectif d’étudier la relation AP-HTA d’un point de vue quantitatif.

La consultation des bases de données sur ce sujet a été arrêtée au 1er novembre 2016. Les informations recueillies ont été traitées au moyen d’un modèle par régression à effets aléatoires reposant sur la méthode des moindres carrés généralisés. La courbe dose réponse, pour sa part, a été modélisée à l’aide d’une fonction spline cubique restreinte.

Au total, ont été sélectionnés 22 articles émanant de 29 études qui ont toutes recherché une relation entre le risque d’HTA et l’AP, cette dernière étant estimée en totalité ou uniquement pendant les périodes de loisir. Le regroupement des effectifs de ces études a permis de constituer une population de 330 222 sujets, le nombre de cas d’HTA détectés au cours du suivi étant de 67 698, soit une incidence globale un peu supérieure à 20 %.

Risque réduit de 6 % avec une activité physique de 10 MET-heure-semaine

Le risque d’HTA est réduit de 6 % pour chaque dizaine de MET (metabolic equivalent)-heure-semaine d’AP réalisée sous la forme de tâches physiques diverses accomplies pendant les loisirs, soit un risque relatif (RR) de 0,94 (intervalle de confiance à 95 %, IC, 0,92-0,96). Il faut rappeler que 10 METS-heure-semaine correspondent à une activité physique modérée et que ce paramètre est largement utilisé dans les études épidémiologiques pour quantifier cette dernière.

Aucune relation dose-réponse non linéaire n’a pu être mise en évidence, que l’AP soit considérée globalement ou uniquement pendant les périodes de loisir. Le modèle linéaire spline cubique a confirmé les résultats précédents. Par rapport aux sujets inactifs, ceux pratiquant une AP modérée (10 MET-heure-semaine) au demeurant recommandée par les sociétés savantes ont vu leur risque d’HTA diminuer de 6 %, soit un RR de 0,94 (IC, 0,92-0,97).

Cette méta-analyse suggère que la prévention de l’HTA peut, dans une certaine mesure, reposer sur la pratique d’une AP régulière. Elle plaide en faveur d’une relation dose-réponse, puisque chaque dizaine de MET-heure-semaine diminuerait le risque d’HTA de 6 %.

