Brosse à dents manuelle ou électrique, un débat incisif !

Avec le vieillissement croissant de la population dans de nombreux pays développés, on s’attend à voir augmenter le nombre de patients âgés en bonne santé qui conservent leurs dents naturelles. Malheureusement, le vieillissement des tissus de soutien des dents (parodonte) entraîne un déchaussement de ces dernières et l’exposition des racines. Malgré une bonne hygiène bucco-dentaire, la dentine radiculaire (tissu minéral qui recouvre les racines dentaires) se trouve exposée en cas de récession physiologique et peut être sujette à des lésions cervicales d’usure non carieuses, mais qui fragilisent les dents.

Les forces d’usures impliquées dans les lésions non carieuses sont :

- L’attrition : usure mécanique physiologique due aux contacts dento-dentaires ;

- L’érosion : usure d’origine non bactérienne, mais conséquence d’un processus chimique de dissolution de l’émail par son exposition aux acides (sodas, alcool, vomissements, reflux gastro-œsophagiens) ;

- L’abrasion : usure dentaire par friction causée par des contacts dynamiques impliquant des corps abrasifs (brossage agressif, dentifrice).

Ces lésions non carieuses se situent en général dans le tiers cervical des dents (collet dentaire) du fait de la moindre dureté des tissus radiculaires exposés à cause des récessions gingivales. La force de brossage est déterminante dans le développement des lésions cervicales d’usures et le développement des abrasions dentaires. Même si les brosses à dents électriques permettent un meilleur contrôle de la plaque dentaire et une réduction des maladies gingivales à court et long terme, elles pourraient aggraver la perte de substance dentinaire, par un brossage plus abrasif. Quelle est donc le type de brosse à dents (BaD) le plus abrasif pour nos dents ?

L’équivalent de 8,5 années de brossage !

Une étude in vitro compare 4 types de brosses à dents : 2 électriques et 2 manuelles. La même force de brossage (2N) a été appliquée sur les 72 dents testées. Un seul dentifrice à forte abrasivité (150 RDA « Relative Dentine Abrasiveness index ») a été utilisé pour l’étude. Le mouvement de brossage sur les dents était horizontal, sur 3 cm. Une partie des dents testées a été protégée contre l’abrasion de la brosse à dents, tandis que l’autre partie exposée a reçu un total de brossages équivalent à 8,5 années. Pour réaliser cela, les chercheurs se sont basés sur le calcul suivant : 2 brossages par jour, 120 secondes par brossage. Chaque dent est supposée être en contact avec la BaD pendant au moins 5 secondes par jour, ce qui équivaut à 260 minutes pour une durée de 8,5 ans, pour une dent.

L’abrasivité des brosses à dents à long terme, dépend du mode de brossage et de l’organisation des poils de la brosse à dent. A la fin de l’étude, la différence de perte de substance dentinaire entre la partie protégée et la partie exposée a été évaluée à l’aide d’une loupe optique et par des images en 3D. Voici les résultats, par ordre de la plus grande perte de substance dentinaire à la plus faible :







En utilisant la même force de brossage et un seul dentifrice hautement abrasif, les BaD manuelles sont significativement moins abrasives pour la dentine, par rapport aux BaD électriques, à long terme (8,5 ans). L’arrangement des poils de la brosse à dents détermine aussi son abrasivité. En effet, pour les BaD manuelles, une tête plate est plus abrasive car davantage de poils sont en contact avec la dentine, par rapport à une tête ondulée (différentes tailles de poils). La BaD électrique à mouvement rotation-oscillation provoque moins de perte de substance dentinaire car la taille de la tête (dôme ou cupule) est beaucoup plus petite que celle de la BaD sonique. De plus, le mouvement de vibration de cette dernière fait qu’une grande partie des poils est en contact avec la dentine.

Malgré cela, la brosse à dents électrique a démontré son utilité dans la prise en charge des gingivites et des parodontites, car elle permet de lutter efficacement contre la plaque dentaire. Par conséquent, avant d’acheter une brosse à dent électrique, mieux vaut demander conseils à son chirurgien-dentiste, qui, en fonction de l’état clinique des gencives et des dents, conseillera à son patient le type de brosse à dents le plus adapté à ses besoins.





Dr Béatrice Ruiz