Campagne contres les mascottes égéries des produits alimentaires

Paris, le mardi 20 juin 2017 - Le Bureau européen des unions de consommateurs vient de lancer une campagne à l’intention des industriels les invitant à ne plus utiliser de mascottes sympathiques et séduisant les enfants dans leur publicité et sur les emballages de leur produit.

Il s’agit notamment de restreindre les stratégies marketings susceptibles de favoriser la consommation d’aliments peu diététiques par les plus jeunes. Reste à savoir si les géants de l’agroalimentaire sont prêts à mettre à la retraite le tigre de Frosties, les sympathiques bonhommes des M & M’s ou la Vache qui rit !

M. P.