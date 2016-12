Cancer colorectal avant 50 ans : rechercher une cause héréditaire

Le cancer colorectal (CCR) est le 3e cancer par ordre de fréquence aux Etats-Unis (hormis les cancers cutanés non mélaniques). L’âge médian de survenue est de 69 ans chez les hommes et de 73 ans chez les femmes, mais environ 10 % des CCR sont diagnostiqués avant 50 ans, entrant dans le cadre d’une prédisposition génétique particulière. Le syndrome de Lynch, lié à des mutations de la lignée germinale portant sur des gènes de réparation des mésappariements (MMR), est le plus connu des CCR héréditaires, mis en évidence chez 4 à 13,5 % des personnes ayant eu un CCR de survenue précoce. Les directives du National Comprehensive Cancer Network (NCCN) incluent, de fait, la recherche systématique de ce syndrome pour tout CCR diagnostiqué avant 50 ans. Mais, à côté, il existe de nombreux autres cancers héréditaires, dont la prévalence est moins bien établie. Leur étude a, aujourd’hui, été grandement facilitée par la mise au point de tests de séquençage de nouvelle génération, autorisant la détection simultanée de plusieurs gènes impliqués dans la cancérogenèse colique.

450 patients examinés à la loupe

Dans un article récent du JAMA Oncology, R Pearlman et coll. rapportent les résultats d’un travail qui a analysé la prévalence et le rôle de mutations de 25 gènes de la lignée germinale associés à des CCR, survenus chez 450 patients avant l’âge de 50 ans, non sélectionnés en fonction d’antécédents familiaux ou du statut tumoral MMR. Entre le 1er janvier 2013 et le 20 juin 2016, 51 hôpitaux de l’état de l’Ohio (Etats-Unis) ont participé à la création d’une cohorte prospective de CCR, dont 594 diagnostiqués avant l’âge de 50 ans ; 450, avec données complètes (75,8 %), ont constitué la population d’étude, soit approximativement plus du tiers des CCR survenus précocement, dans cet Etat, entre 2013 et 2016. Après confirmation de la nature néoplasique de la tumeur colique dans une zone présentant au moins 30 % de tissu cancéreux, il a été procédé à la recherche des anomalies MMR par test d’instabilité des microsatellites et/ou méthode immuno-histochimique. Sept marqueurs itératifs ont été amplifiés, permettant un classement en état microsatellite stable (0 marqueur), microsatellite faible (1 marqueur) ou fort (2 marqueurs, voire davantage). Il a aussi été effectué un profilage du génome de la lignée germinale, sur 25 gènes de susceptibilité, à l’aide de tests de séquençage multiple. Chez certains patients, l’ADN tumoral a aussi été étudié au niveau de gènes MMR.

La cohorte de 450 patients comprenait 235 hommes (52,2 %). L’âge moyen, lors du diagnostic, était de 42,5 ans ; 385 (85 %) étaient blancs et 41 (9,1 %) noirs ; 37 d’entre eux (8,2 %) étaient atteints d’un second cancer. Des antécédents de néoplasie familiale au premier degré ont fréquemment été constatés : cancer colique (19,1 %), de l’endomètre (4,2 %), du sein (9,3 %), de l’ovaire (2,2 %) ou du pancréas (2,2 %).

72 porteurs de mutations génétiques

Globalement, 75 mutations génétiques ont été décelées chez 72 patients (16 % ; IC : 12,8- 19 ,8 %) ; 48 (10,7 %) étaient porteurs de tumeur MMR déficientes (8 de stade I, 13 de stade II, 23 de stade III et 4 de stade IV) ; 36 sur les 72 étaient atteints uniquement d’un syndrome de Lynch ; 2 autres présentaient à la fois un syndrome de Lynch et une autre pathologie héréditaire ; 34 avaient un cancer héréditaire distinct.

Soixante et un des 72 patients (17,6 % du collectif) avaient des mutations de gènes à pénétrance forte ou moyenne et 11 (2,4 %), des mutations de pénétrance faible. Les malades avec mutation pathogène avaient, plus souvent que ceux indemnes de mutation, une histoire familiale de CCR (45,8 vs 14 % ; p<0,002) et de cancer de l’endomètre (11,1 vs 2,9 % ; p=0,005). Ceux affectés d’un syndrome de Lynch ont été, dans l’ensemble, diagnostiqués à un stade plus précoce, I ou II, que les malades ayant d’autres cancers héréditaires (51,4 vs 25,7 % ; p=0,47). Parmi les 48 patients avec tumeurs MMR déficientes, 40 (83,3 %) présentaient au moins une mutation, dont 16 une mutation MSH2 et 9 une double mutation somatique MMR (incluant 2 mutations MUTYH bi-alléliques germinales). A l’inverse, 32 autres patients, avec tumeurs MMR efficientes, avaient aussi au moins une mutation affectant un gène de susceptibilité cancéreuse, dont 9 de haute pénétrance et 13 liés à des gènes de pénétrance forte ou modérée, mais non habituellement reliés à un risque accru de CCR. Les 10 derniers étaient porteurs de gènes de faible pénétrance. Point notable, 24 des 72 patients (33,3 %) qui présentaient des mutations, ne remplissaient pas les critères classiques pour la pratique de tests génétiques envers le gène muté.

Conseil génétique et surveillance intensive

Ce travail prospectif, réalisé dans un état des Etats-Unis, témoigne donc qu’un malade sur 6, ayant eu un CCR avant l’âge de 50 ans (16 %), est porteur d’au moins une mutation de gène de susceptibilité cancéreuse. Dans la moitié des cas, il s’agissait d’un syndrome de Lynch, mais dans 8 % des cas, un autre cancer héréditaire en était responsable. Cette donnée est essentielle car tous les sujets porteurs de mutations pathogènes doivent bénéficier d’un conseil génétique, d’une surveillance intensive adaptée et, si nécessaire, de thérapeutiques ciblées. Il en va de même pour la recherche et la surveillance des membres proches dans les familles à risque. Les nouveaux tests multigènes facilitent grandement la recherche des cancers héréditaires qui auraient pu être méconnus par d’autres méthodes diagnostiques. A ce propos, 44 des 72 patients avec mutation « n’entraient pas » dans les recommandations NCCN concernant les tumeurs avec anomalies MMR et/ou présence de plus de 10 polypes adénomateux en colonoscopie. Il faut aussi remarquer que 13 des 72 malades (18,1 %) étaient porteurs de mutations non habituellement associées au CCR. Six présentaient une mutation BCRA1/2 impliquée dans le cancer héréditaire sein/ovaire. Il est aussi possible que, parmi ces 13 mutations, certaines aient pu être de découverte fortuite. Ce travail a donc permis de préciser au mieux l’étiologie des CCR de survenue précoce avec statut MMR mal explicité et d’en clarifier la pathogénie.

Test de séquençage multigènes

Quelques limites se doivent d’être cependant signalées. Malgré les précautions requises, il est possible que le recrutement ait favorisé des patients avec histoire familiale évocatrice. Les données ont été recueillies par autodéclaration. Enfin, la prévalence de 16 % de cancers héréditaires, mentionnée dans ce travail, a pu être sous-estimée, en l’absence de prise en compte de mutations de signification, à ce jour, encore incertaine.

En conclusion, 75 mutations de gènes de susceptibilité cancéreuse ont été mis en évidence chez 72 des 450 patients d’un collectif ayant présenté un CCR avant l’âge de 50 ans (16 %). Ces résultats montrent ainsi que, à côté du dépistage du statut MMR, il importe de procéder à des tests de séquençage multigènes chez tous ces patients, en raison de la grande fréquence de cancers héréditaires autres que le syndrome de Lynch.

Dr Pierre Margent