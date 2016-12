Cancer de la prostate : éviter 60 % des curages sans majorer le risque de méconnaître un envahissement ganglionnaire

En cas de cancer de prostate à risque intermédiaire, le curage ganglionnaire est recommandé par l’AFU alors que pour l’EAU, celui-ci n’est recommandé que si le nomogramme de Briganti est > 5 %. L’applicabilité de ce nomogramme n’avait cependant pas encore été validée dans la décision thérapeutique pour les patients de risque intermédiaire et c’était le but de cette étude rétrospective toulousaine qui a inclus tous les patients (n = 543) opérés d’une prostatectomie totale avec curage ganglionnaire, entre 2011 et 2015. Le score de Briganti a été calculé à partir du nomogramme de Briganti pour tous les patients. Pour rappel, ce score comprend le stade clinique, le score de Gleason, le PSA et le pourcentage de biopsies positives.

Les résultats montrent que 61 % des patients à risque intermédiaire avaient un score de Briganti < 5 % et le curage était alors négatif dans 94 % de ces cas. Pour les auteurs, l’application du score de Briganti permettrait ainsi d’éviter 60 % des curages ganglionnaires sans risque de méconnaître un envahissement ganglionnaire dans 95 % des cas, lorsque ce score est < 5 %.

Dr Emmanuel Cuzin