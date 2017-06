Cancer du côlon de stade III : less is more ?

Le rôle des experts scientifiques médicaux est vaste et comprend notamment la définition de la meilleure attitude thérapeutique au profit du patient. Et c’est dans ce cadre que se situe la collaboration IDEA (International Duration of Adjuvant Therapy), mise sur pied il y a 10 ans environ, avec le soutien financier du NCI américain, du MRC britannique, du Ministère de la Santé français et de l’INCA, de l’agence nationale du médicament italienne et d’une fondation japonaise, indépendamment de toute participation de l’industrie pharmaceutique. Chacune de ces agences a financé une étude dans son pays comparant deux attitudes thérapeutiques en traitement adjuvant du cancer du côlon. Ce sont les résultats colligés des 6 études entreprises qui sont présentés ici.

Le point de départ de la discussion concerne la toxicité de l’oxaliplatine, traitement de référence en situation adjuvante d’un cancer du côlon de stade III. La toxicité neurologique de l’oxaliplatine est en effet cumulative et altère parfois profondément la qualité de vie des patients qui en souffrent, parfois de manière définitive.

L’impact économique du traitement de plus longue durée doit également être pris en compte, car la toxicité génère plus de consultations et d’examens complémentaires tandis que les patients peuvent se plaindre également plus souvent de fatigue et de diarrhée, qui nécessitent des traitements. Dans ces conditions, la question s’est rapidement posée de savoir si on pouvait réduire la durée de référence (6 mois) du traitement sans perdre d’efficacité.

Les 6 études mentionnées ont enrôlé à cet effet 12 384 patients qui ont reçu au choix de l’investigateur le schéma FOLFOX ou le schéma CAPOX pour une durée de 3 ou 6 mois dans une analyse de non-infériorité. Sans surprise, la toxicité est nettement et significativement moindre dans le bras 3 mois (17 et 15 % de toxicité de grade 2 contre 48 % et 45 % dans le bras classique, p < 0,0001). L’efficacité des 2 modes de traitement évalués sur une période médiane de 39 mois est comparable avec une survie sans progression respectivement de 74,6 % et 75,5 % à 3 ans, soit une différence de 0,9 %, qui ne permet malheureusement pas de conclure à la non-infériorité car le HR qui atteint 1,07 touche la barrière de non-significativité (1,00 – 1,15).

Mais les résultats sont prometteurs et justifient a posteriori l’analyse préspécifiée qui a été réalisée sur deux sous-groupes. Chez les patients à faible risque de récurrence (1-3 ganglions maximum et envahissement de la paroi non complet), qui étaient environ 60 % dans l’étude, les taux de survie sans progression sont de 83,1 % dans le bras 3 mois contre 83,3 % dans le bras 6 mois, accréditant le potentiel d’une durée de traitement plus courte. Chez les patients à haut risque, la différence est de 1,7 % (62,7 % contre 64,4 %). Quant au schéma proposé, FOLFOX assure une survie sans progression de 73,6 % à 3 mois et 76,0 % dans l’autre bras, tandis que dans le groupe CAPOX, c’est un résultat plus favorable à la courte durée qui est enregistré (75,9 % contre 74,8 %).

Les experts de l’IDEA se sont ensuite réunis pour adopter une attitude commune. Ils recommandent ainsi en cas de T1-3 N1 (patients à faible risque), un traitement d’une durée de 3 mois, tandis que pour les autres patients (T4 et/ou N2), la durée du traitement sera définie en accord avec le patient en fonction de la tolérance au traitement au cours des 3 premiers mois, des préférences du patient, de l’évaluation du risque de récurrence et du schéma choisi (CAPOX ou FOLFOX).

« De quoi modifier nos pratiques dès demain » soulignait Daniel Hayes, président du congrès.

Dr Dominique-Jean Bouilliez