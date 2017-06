Cancer du poumon non à petites cellules ALK+, l'effet ALEX

Les résultats observés avec l'alectinib concernent tous les sous-groupes prédéfinis et il est même observé une plus grande diminution du risque de progression (environ 60 %) chez les sujets avec métastases cérébrales initiales. Par ailleurs, le risque de développer une métastase cérébrale est diminué de 84 % avec l'alectinib (HR spécifique = 0,16 ; IC95 de 0,10 à 0,28 ; p < 0,0001).

L’alectinib est un nouveau composé dont l'efficacité est plus importante que celle du crizotinib et surtout qui possède une meilleure pénétration cérébrale. Il a été testé versus crizotinib dans l'étude ALEX sur 303 patients avec CPNPC ALK+ non préalablement traités qui, selon la randomisation, ont reçu alectinib (600 mg x2/j ; n = 152) ou crizotinib (250 mg x2/j ; n = 151). Les patients présentant des métastases cérébrales asymptomatiques pouvaient être inclus.

L’étude ALEX a comparé alectinib et crizotinib chez des patients souffrant d’un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) avancé ALK+ n’ayant jamais été traités. Le réarrangement ALK (anaplastic lymphoma kinase) définit un sous-type de CPNPC qui répond très bien aux inhibiteurs de tyrosine kinase (TKI) ALK, dont le chef de file est le crizotinib.

Shaw A et coll. Congrès annuel de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) (Chicago, Etats-Unis) : 2 - 6 juin 2017 et Peters S et coll. : Alectinib versus Crizotinib in Untreated ALK-Positive Non–Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med 2017. Publication avancée en ligne le 6 juin 2017.