Cancer du poumon: une application web qui améliore la survie !

Mettre à la disposition des patients de nouveaux traitements, c’est bien. Allonger leur survie, c’est mieux. Et quand la simplicité est de mise, c’est encore mieux ! C’est ce qu’a parfaitement compris l’Institut Inter-régional de Cancérologie du Mans avec le développement d’une application web d’autosurveillance (MoovcareTM), validée pour une détection précoce d’une rechute d’un cancer du poumon. Cette application (dont la sensibilité est de 86 à 100 %) permet aux patients de rapporter directement 12 symptômes (perte d’appétit, de poids, douleur, toux, dyspnée, dysphonie, température …). Fabrice Denis et son équipe l’ont évaluée ensuite dans une étude de phase 3 multicentrique, prospective et randomisée portant sur 121 patients avec cancer du poumon de stade II (N+) à IV non-progressifs répartis dans deux bras: l’un appliquant le protocole classique de suivi (n = 61) et l’autre bénéficiant de l’application web (n = 60).

Dans le bras expérimental, les symptômes étaient reportés de façon hebdomadaire et pouvaient déclencher, via une alerte e-mail envoyée à l’oncologue référent, une consultation et, si besoin, une imagerie anticipée. « Le principe de cette étude partait non seulement du constat que la majorité des rechutes sont asymptomatiques mais aussi que les patients attendent souvent plusieurs semaines avant de consulter en cas de symptômes » explique Fabrice Denis.

Pratiquement, la présence d’une rechute dans l’intervalle de deux consultations programmées a pu être diagnostiquée dans 74 % des cas (contre 33 % dans le schéma de suivi classique), ce qui s’est traduit aussi par une survie globale nettement meilleure, probablement parce que le traitement optimal de la rechute a pu démarrer plus tôt. De plus, les patients étant en meilleur état général au moment de la rechute, cela permettait des traitements plus agressifs. L’amélioration du taux de survie globale à un an a été de 20 %.

Cette application qui a permis de détecter les rechutes 5 à 6 semaines plus tôt a également permis de détecter des situations à risque (telles qu’embolie pulmonaire, sepsis sévère, …) dans 20 % des cas environ, tout en engendrant un moindre recours à l’imagerie. Enfin, la qualité de vie à 6 mois a été significativement améliorée dans le bras expérimental (+26 %), tandis que le rapport coût-efficacité ne manque pas d’intérêt non plus avec un nombre d’imageries qui a diminué de 30 à 50 % par an.

A ces bénéfices s’ajoutent une réduction du stress du patient (ce que Fabrice Denis appelle la Scanxiety ou angoisse du scan), une diminution des appels intempestifs et un temps de gestion médical réduit à 15 minutes par semaine pour 60 patients !

Dr Dominique-Jean Bouilliez