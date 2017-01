Cancer du sein de stade précoce : comment traiter la femme de 80 ans ?

L’incidence du cancer du sein augmente avec l’âge et va continuer à augmenter. On prévoit en effet dans les prochaines années une augmentation de 36 % de ce cancer chez les patientes de plus de 65 ans alors qu’elle ne serait que de 3 % avant cet âge. Par ailleurs, la mortalité par cancer du sein augmente avec l’âge alors qu’on dispose de traitements efficaces. Mais les femmes âgées sont sous-traitées mais aussi surtraitées lorsqu’un traitement est entamé, ce qui contribue fatalement à augmenter la mortalité du fait de la toxicité des traitements proposés.

Que sait-on du cancer du sein de la femme âgée ? Et que peut-on faire pour améliorer la situation ? Hans Wildiers (Louvain, Belgique) a proposé un panorama complet de la littérature pour répondre à ces questions.

Première réponse : les cancers du sein de stade précoce chez la femme âgée sont généralement de meilleur pronostic car ils sont plus souvent ER+, et moins fréquemment HER2+, que chez les femmes plus jeunes. Ils sont aussi habituellement d’un grade moins élevé.

Deuxième constat : ces cancers sont très souvent laissés sans traitement…, probablement parce que les études ont montré que la chirurgie et la radiochimiothérapie offrent un bénéfice absolu peu marqué. Ce qui ne signifie pas pour autant qu’elles n’en offrent pas !

Ainsi l’ajout de la chirurgie au tamoxifène améliore la survie (de manière non significative) mais aussi et surtout la survie sans progression. Quant à la dissection axillaire, elle engendre une morbidité importante que beaucoup refusent de provoquer. La radiothérapie de son côté semble plus efficace en prévention de rechutes chez la femme de plus de 70 ans que chez la femme de moins de 50 ans, mais elle n’offre pas de bénéfice lorsqu’une chirurgie à visée curative peut être réalisée. Enfin, l’hormonothérapie a aussi montré qu’elle peut être utile à cet âge. Quant à la chimiothérapie adjuvante, son efficacité est grevée d’un taux de mortalité qu’on ne peut négliger, surtout en début de traitement. En cas de cancer HER2, le traitement par un anti-HER devrait par ailleurs être réduit dans sa durée du fait de sa cardiotoxicité (mais une moitié seulement des femmes reçoivent effectivement ce traitement), tandis que de nombreux auteurs réduisent la chimiothérapie adjuvante aux seuls taxanes.

Troisième constat : les études soulignent que ce sont les patientes qui doivent ‘choisir’ leur traitement, et non le praticien qui les suit, à condition qu’elles aient été correctement informées sur les possibilités thérapeutiques qui s’offrent à elles en fonction de leur espérance de vie (qui atteint en moyenne 9,1 ans à 80 ans mais peut varier de 5 à 13,4 ans). En fonction aussi des comorbidités, de leur cognition, de la présence ou non d’anomalies associées non traitées (anémie par exemple), et de leurs possibilités de déplacement (lorsqu’il faut se rendre en hôpital de jour) et des traitements concomitants en cas de traitement administré par voie orale.

Dernier constat : des échelles de risque de toxicité de la chimiothérapie sont à présent disponibles de manière à permettre de décider la dose à proposer à la patiente et pour prédire (et donc pouvoir prévenir) la toxicité.

Dr Dominique-Jean Bouilliez