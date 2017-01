Cancer du sein hormonodépendant: une étude mi-figue mi-raisin sur le recours aux bisphosphonates pour améliorer la survie

Les cellules tumorales communiquent avec les ostéoclastes et vice-versa. Entamée en 2006, alors que la méta-analyse de l’EBCTCG n’était pas encore parue, TEAM IIb a été conçue pour évaluer le bénéfice d’un bisphosphonate (l’ibandronate en l’occurrence) en ajout d’un traitement endocrinien pour cancer du sein hormonodépendant. Le suivi médian des 1 116 patientes est de 4,6 ans au terme desquels l’adhérence était de 67 % et la mortalité identique dans les deux bras, mais avec plus de récidive du cancer du sein dans le groupe contrôle, et plus de seconds cancers dans le bras ibandronate. La survie sans récidive est non significativement en faveur de l’ibandronate (94,3 % contre 90,8 %, HR=0,80, soit une réduction similaire à celle observée dans la méta-analyse) de même que le développement de métastases osseuses (1,6 % contre 4,7 %). Il y a, par contre, eu plus d’effets secondaires dans le bras bisphosphonate avec notamment 4 cas d’ostéonécrose de la mâchoire et des effets secondaires d’ordre gastro-intestinal qui ont entraîné un arrêt du traitement dans 20 % des cas. Cette étude ne permet cependant pas de conclure soit qu’elle n’ait pas eu l’ampleur de recrutement nécessaire, soit que le produit utilisé n’ait pas la puissance attendue dans cette indication.

Références

Vliek S et coll.: The efficacy and safety of the addition of ibandronate to adjuvant hormonal therapy in postmenopausal women with hormone-receptor positive early breast cancer. First results of the TEAM IIB trial (BOOG 2006-04). San Antonio Breast Cancer Symposium (Texas, Etats-unis): 6-10 décembre 2016.