Cancer du sein triple négatif avec récepteurs aux androgènes positifs: des solutions semblent se dessiner

Les cancers du sein triple négatifs sont hétérogènes et comportent plusieurs sous-types moléculaires. L’un d’entre eux se caractérise par l’activation de gènes associés aux récepteurs aux androgènes. Ce sous-type AR+, qui représente 11 % des cancers triple négatifs (soit 2 % de l’ensemble des cancers du sein), s’exprime surtout sous la forme de tumeurs moléculaires apocrines qui ont pour caractéristique d’appartenir majoritairement au sous-type luminal. Sur le plan histopathologique, ces tumeurs ont par rapport aux autres tumeurs triple négatives un Ki plus faible, un grade histologique moins élevé, un âge au diagnostic plus élevé et une charge tumorale plus faible. Elles ont aussi un cistrome commun à 98 % à celui de tumeurs ER+. Ce qui semble prouver que dans ce type de tumeurs le récepteur aux androgènes remplace le récepteurs aux estrogènes.

Sur le plan moléculaire, on a pu constater une expression de la voie Wnt/bêta-caténine. L’interaction de cette voie avec les récepteurs aux androgènes entraine une hyperexpression de HER3 qui en se dimérisant avec HER2 forme une boucle de régulation positive. Enfin, comme dans certaines tumeurs mesenchymal-like, l’enzalutamide, un anti-androgène de deuxième génération, semble avoir une efficacité préclinique, activité qui pourrait être synergique avec celle des inhibiteurs de la PI3K kinase.

Le pronostic des tumeurs exprimant des récepteurs aux androgènes traitées de manière classique semble meilleur, du moins pour ce qui concerne la survie sans maladie car la survie globale est similaire aux autres tumeurs triple négatives. Ceci suggère que les patientes appartenant à ce sous-groupe rechutent d’abord localement. La chimiothérapie néo-adjuvante n’offre qu’un taux de réponse très faible. Enfin, il apparaît que les rechutes sont souvent tardives (75 % après 3 ans).

Dans la mesure où il a paru intéressant de bloquer les récepteurs aux androgènes, plusieurs anti-androgènes ont été testés. Le bicalutamide n’apporte cependant en phase métastatique d’un cancer AR+/ER- qu’un taux de bénéfice clinique de 19 % avec une survie sans progression de 12 semaines. L’acétate d’abiratérone, un autre antiandrogène, mais avec affinité plus forte pour les récepteurs ne fait pas beaucoup mieux (bénéfice clinique dans 20 %, survie sans progression de 2,8 mois et taux de réponse à 6,7 %). Plus récemment, l’enzalutamide a montré un taux de bénéfice clinique supérieur mais avec une survie sans progression toujours aussi faible, ce qui laisse supposer que l’expression par immunohistochimie des récepteurs aux androgènes est insuffisante pour définir ce sous-type, ce qu’a confirmé une autre étude qui soulignait que si certaines patientes AR+ ne bénéficiaient pas des anti-androgènes, d’autres par contre dont l’expression était faible, pouvaient en bénéficier… Dans ce contexte, c’est plutôt vers une signature génique qu’il faudrait s’orienter, mais on ne sait pas encore si cette signature sera prédictive ou pronostique.

Quoi qu’il en soit, la réponse aux antiandrogènes a paru suffisante pour justifier la mise sur pied d’une étude de phase 3 en phase métastatique, avec association soit à un inhibiteur de CDK4/6, soit un inhibiteur de PI3K. Elle est aussi suffisamment intéressante pour conclure à la faisabilité d’une approche en adjuvant de ce type de cancer avec l’enzalutamide.

« On est donc encore en attente de véritables solutions dans ce cancer au comportement particulier » a conclu Sandrine Richard (Hôpital Tenon, Paris).

Dr Dominique-Jean Bouilliez