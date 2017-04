Cancer du sein triple négatif: chimiothérapie adjuvante ou néoadjuvante ?

La complexité des cancers du sein triple négatifs (et leurs nombreux sous-types) va nécessiter dans le futur des traitements de plus en plus personnalisés. En attendant, il apparaît que la chimiothérapie adjuvante est indiquée en cas de tumeur triple négative pT1N0 de plus de 5 mm (certains éléments rétrospectifs permettant de suggérer que le délai entre la chirurgie et la chimiothérapie peut être très court).

Cependant, après avoir éliminé les quelques tumeurs triple négatives de bon pronostic, la chimiothérapie néoadjuvante semble préférable, notamment parce que la chimiothérapie est débutée tôt dans le cours de la maladie, mais aussi car une évaluation de la réponse et du pronostic est possible après chirurgie, et enfin, parce qu’on peut ajouter avec bénéfice un dérivé du platine. Si cette stratégie n’a pas montré de bénéfice clair par rapport à une chimiothérapie adjuvante, elle n’a pas montré non plus d’effet délétère tout en autorisant le rattrapage en adjuvant en cas d’échec (absence de réponse histologique complète). Mais l’efficacité de cette procédure reste encore à démontrer formellement, autant que la place de la capecitabine, des inhibiteurs du PARP ou de l’immunothérapie…

Dr Dominique-Jean Bouilliez