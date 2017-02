Cancer : les sciences humaines et sociales à la rescousse

Paris, le mardi 7 février 2017 - A l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre les cancers, le 4 février, l’institut national du cancer (Inca) a présenté une actualisation des actions menées dans ce domaine. Bien que le Pr Norbert Ifrah ait souligné, en préambule, que « la priorité de l’INCa était justement de ne pas avoir de priorité, en intégrant tous les champs, de la prévention à la recherche fondamentale », l’accent a été mis sur certains axes. Ainsi, les sciences humaines et sociales, qui intègrent la recherche en épidémiologie et en santé publique, sont et seront davantage mises à contribution pour explorer de nombreux aspects comme les comportements à risques, les freins au dépistage, l’impact du cancer en termes de reconfigurations familiales, de ruptures professionnelles, d’adéquation du parcours de soins, de qualité de vie, etc. A cet égard, le thème « cancer et emploi » doit bénéficier d’une attention toute particulière. En effet, sur 1 000 nouveaux cas de cancer diagnostiqués, on estime que 400 concernent des personnes en activité professionnelle ; deux ans après le diagnostic, le taux d’emploi passe de 82 % à 61 %. A l’heure où le cancer évolue de plus en plus souvent vers une maladie chronique et où l’âge de la retraite recule, il est apparu nécessaire de faire prendre conscience de cette problématique aux entreprises et au secteur public. L’INCa a donc mis en place des partenariats avec l’Association nationale des DRH et l’Association nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact), de façon à établir un programme d’accompagnement au sein des entreprises. Un club des entreprises a ainsi été créé proposant « aux entreprises un partage de bonnes pratiques et de retours d’expériences », avec « la possibilité d’adhérer à une charte d’engagements favorisant la mise en place de dispositifs efficaces de maintien et de retour à l’emploi ».

En 2017, il est aussi attendu une actualisation des données épidémiologiques comportant, pour la première fois, les stades au diagnostic. Ces nouvelles données sont particulièrement attendues de certains patients en demande de prêt bancaire, les établissements financiers ne pouvant jusqu’à maintenant les intégrer dans leurs calculs de risque.

Enfin, en matière de prévention, les efforts sont bien sûr maintenus avec une actualisation de la hiérarchie des facteurs de risque prévue en 2017 et 2 axes prioritaires de prévention tertiaire mis en exergue : l’arrêt du tabagisme et l’activité physique.

Dr Patricia Thelliez