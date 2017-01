Cancer urothélial de la vessie : une meilleure survie spécifique pour les jeunes

Les cancers de la vessie (KV) affectent essentiellement les hommes, chez lesquels ils représentent 7 % des cancers. La forme urothéliale est de loin la plus fréquente chez l’adulte. L’âge moyen lors de la 1ère consultation est de 72 ans et les formes du sujet jeune (< 40 ans) rares ; aussi les séries publiées, sur quelques cas, donnent-elles des résultats contradictoires.

Les auteurs californiens ont utilisé un large registre, à l’échelle de leur État, pour identifier les adolescents et adultes jeunes (AAJ) de 15 à 39 ans, chez lesquels le diagnostic de KV a été porté entre 1988 et 2011. Les deux critères principaux de jugement étaient la survie spécifique et globale.

Sur 104 974 KV diagnostiqués durant cette période, 1 688 (1,6 %) concernaient des AAJ, dont 43 entre 15 et 19 ans, 317 entre 16 et 29 ans et 1 328 entre 30 et 39 ans.

Le KV était le plus souvent à cellules transitionnelles, 10 % étaient in situ, et 78 % au stade T1 (envahissant le tissu conjonctif sous-épithélial mais pas la musculeuse).

Le risque de décès dû à la maladie de ces AAJ, comparé à celui des patients plus âgés, a été trouvé diminué de 58 % (Hazard Ratio, HR : 0,42). La différence est moindre chez les Noirs, qui ont quand même une meilleure survie spécifique que leurs congénères âgés.

Influence du statut socio-économique mais pas de l’ethnie

En analyse multivariée, comme chez les aînés, le facteur pronostique majeur est le stade TNM, l’envahissement lymphatique et la dissémination multipliant par 3 et 20 le risque de décès spécifique. Concernant les traitements les malades ayant reçu de la chimiothérapie n’ont pas eu de modification de la survie, alors que la radiothérapie a eu un effet délétère sur celle-ci. La cystectomie a assuré des résultats meilleurs que la résection transurétrale.

Un statut social médiocre (emploi, ressources du ménage, éducation) se révèle un facteur aggravant (survie spécifique et globale) chez les Noirs, alors que les Noirs de bon niveau économique et social ont le même pronostic vital que les autres.

Le cancer urothélial est donc moins grave chez les jeunes sauf dans certains groupes défavorisés.

Dr Jean-Fred Warlin