Cancers du sein: pas de réel bénéfice pour la déprivation estrogénique en ajout de la double inhibition anti-HER

La double inhibition HER dans les cancers du sein ER+/HER2+ n’est pas aussi efficace que dans les cancers ER-/HER2+, probablement parce que la présence des récepteurs ER favorise l’émergence de résistances aux anti-HER2. Dans ce contexte, combiner en néoadjuvant d’un cancer ER+/HER2+ une déprivation estrogénique à la double inhibition HER pourrait être une solution qui a été testée chez 311 patientes recevant du trastuzumab - pertuzumab avec ou sans déprivation estrogénique (respectivement n = 157 ; n = 154). Les résultats n’ont pas été à la hauteur des espoirs car, même si le taux de réponse pathologique complète est supérieur numériquement (46,1 % contre 40,9 %), il n’atteint pas le seuil de significativité. La toxicité est par contre équivalente dans les deux groupes, ce qui est rassurant. Cette étude a démontré également qu’il n’y a pas d’antagonisme entre les deux traitements. L’analyse histo-biologique est en cours dans le but de définir d’éventuels sous-groupes réellement bénéficiaires.

Référence

Rimawi M et coll.: A phase III trial evaluating pCR in patients with HR+, HER2-positive breast cancer treated with neoadjuvant docetaxel, carboplatin, trastuzumab, and pertuzumab (TCHP) +/- estrogen deprivation: NRG oncology/NSABP B-52. San Antonio Breast Cancer Symposium (Texas, Etats-unis): 6-10 décembre 2016.