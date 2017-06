Canicule : pas d’afflux de patients, mais des hôpitaux prêts

Paris, le mardi 20 juin 2017 – Les leçons ont été bien apprises. Dès l’annonce du dépassement des seuils considérés comme critiques, des mesures ont été adoptées au niveau national comme local pour prévenir les conséquences de la canicule. Cette fin de printemps est en effet étouffante : la vague de chaleur touche la majeure partie du territoire et depuis hier seize départements sont en vigilance orange et des dizaines d’autres en vigilance jaune. L’alerte est maintenue au moins jusqu’à jeudi soir.

Des établissements sur le qui vive

Pour l’heure, ces températures élevées n’ont pas encore donné lieu à de pics d’affluence dans les hôpitaux. « Aucun patient n’a été adressé aux urgences en lien avec les fortes chaleurs » rassure par exemple le CHU de Bordeaux. On ne recense pas plus de sur-activité dans les services parisiens. Du côté de la plate-forme d’information canicule accessible au 0800 06 66 66, on observait hier un léger frémissement de l’activité : le nombre d’appel étant passé de 51 dimanche à plus de 177 ce lundi. S’ils n’ont pas encore été sollicités, les établissements hospitaliers se sont tous préparés. L’Assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM) a ainsi réactivé son dispositif Hospidom qui s’adresse aux médecins généralistes et aux praticiens coordonateurs des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) afin d’éviter des déplacements inutiles aux urgences. Existant depuis 2011, ce système aurait déjà bénéficié depuis sa création à plus de 5 000 personnes. A Paris, les effectifs ont été renforcés et des lits ont été réservés.

La journée de demain, Fête de la musique, annoncée comme la plus chaude, inquiète plus particulièrement. La préparation est également maximum dans les EHPAD qui depuis plus de dix ans comptent tous obligatoirement une salle réfrigérée.

Trois décès chez des sportifs du week-end

Du côté des pouvoirs publics, également, la vigilance est montée d’un cran. Outre les recommandations habituelles, le ministère de la Santé invite à la prudence en ce qui concerne les activités physiques. « Alors que trois jeunes personnes, pourtant, en bonne santé, sont décédées pendant une activité physique le week-end dernier, il convient (…) d’insister sur la nécessité d’éviter les efforts physiques pendant les vagues de chaleur » martèle l’Avenue de Ségur. Le ministère rappelle également leurs obligations aux employeurs notamment dans le cas d’activités à l’extérieur.

Des vagues de chaleur de plus en plus nombreuses à venir ?

C’est encore le spectre de l’hécatombe de 2003 qui pousse les autorités sanitaires et les établissements hospitaliers à la plus grande vigilance. Les leçons semblent cependant avoir été bien retenues : la vague de chaleur qui avait traversé la France entre le 29 juin et le 5 juillet 2015 n’avait entraîné une surmortalité que de 7 % (part rapport à la moyenne) contre 55 % en 2003 et 9 % en 2006. Cependant, les autorités devraient être de plus en plus fréquemment contraintes de faire face à de telles épisodes si l’on en croit la publication aujourd’hui d’une équipe américano-britannique dans la revue Nature Climate Change. Elle conclut en effet que "mourir de chaud" est un danger qui menace aujourd’hui un habitant de la planète sur trois.

La menace pourrait concerner jusqu’à trois terriens sur quatre d’ici la fin du siècle, si rien n’était fait pour freiner les émissions de gaz à effet de serre…

Aurélie Haroche