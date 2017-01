Cannabis, on ne sait pas tout !

Des bienfaits certains, des dangers également avérés, mais des preuves limitées

Washington, le lundi 16 janvier 2017 – Les élections américaines de novembre dernier ont encore élargi le nombre d’états autorisant la consommation de cannabis à des fins thérapeutiques, tandis que de nouveaux états ont également dépénalisé son usage, même à visée récréative. En France, un nombre croissant de responsables politiques s’interrogent sur la pertinence d’une levée de l’interdiction, notamment pour agir plus efficacement contre le trafic et mieux contrôler les substances qui circulent.

Cependant, au-delà des considérations idéologiques, le manque de certitude concernant les effets du cannabis constituent un frein pour les décideurs publics, notamment les autorités sanitaires. Si le produit a depuis longtemps perdu sa réputation usurpée de substance inoffensive, les risques qu’on lui prête ne sont pas toujours l’objet de preuves scientifiques solides. Dans ce cadre, le rapport publié par l’Académie américaine des sciences la semaine dernière constituera sans doute une base très utile. Ayant passé en revue plus de 10 000 articles publiés depuis 1999, les scientifiques américains se sont notamment concentrés sur le risque de cancer. Ils observent que les travaux disponibles ne permettent pas de confirmer une augmentation du développement de tumeurs malignes chez les fumeurs de cannabis (même en association avec le tabac). Des données plus étayées concernent la bronchite chronique ou l’exacerbation de troubles respiratoires préexistants, mais sans un degré de certitude très marqué. Une autre préoccupation majeure concerne les troubles psychiatriques et plus généralement les conséquences psycho-sociales de la consommation de cannabis. Les Académiciens se montrent plus assurés sur ce sujet, bien qu’une fois encore la littérature n’apporte pas de réponse sans nuance. « L’usage de cette drogue augmente vraisemblablement les risques de développement des troubles de l’anxiété, la schizophrénie ou un autre type de psychose et à un moindre degré une dépression », indique le rapport qui évoque également une fréquence plus élevée de pensées suicidaires chez les fumeurs de cannabis. Les observations les plus fermes concernent l’altération des capacités d’apprentissage, de mémorisation ou d’attention. A l’inverse, les auteurs du rapport jugent que les études disponibles permettent de faire du cannabis une thérapeutique adaptée pour la prise en charge des douleurs chroniques. Ils confirment également son efficacité pour limiter les nausées chez les patients souffrant de cancer.



Un objet d’étude complexe

Cette interprétation des données de la littérature n’est pas partagée par l’ensemble des experts. Sur le site The Conversation, deux chercheurs américains qualifient la recherche sur le cannabis de « balbutiante ». Si cette appréciation semble contredite par l’importante production (10 000 études en une quinzaine d’années), les Académiciens partagent le même regret de travaux à la qualité insuffisante pour dégager des conclusions solides. Il faut dire comment le rappellent Steven Kinsey (West Virginia) et Divya Ramesh (Connecticut) que les travaux sur le cannabis sont extrêmement complexes. Les difficultés tiennent d’abord lieu à la nature de la drogue : si le THC et le cannabidiol sont les composants les plus étudiés, leur implication directe dans les effets constatés ne peut pas toujours être affirmée lorsque sont analysés les effets de la substance dans son ensemble. Par ailleurs, souvent les travaux concernant le cannabis ne s’appuient que sur le ressenti subjectif des patients. Les travaux contre placebo sont en effet d’autant plus difficiles à réaliser que les patients perçoivent assez rapidement quand la substance qu’ils ont prise est ou non du cannabis. Aussi, « La meilleure façon de surmonter ce biais consiste à mettre en place une étude contre placebo plus sophistiquée. Contrairement à l'étude contre placebo simple dans laquelle les participants ne savent pas ce qu'ils reçoivent, on leur déclare qu'ils reçoivent un placebo, ou une dose de cannabis, sans que cela corresponde forcément à la réalité. Les études sur le cannabis devraient également inclure des mesures biologiques objectives, telles que le taux de THC dans le sang, ou des mesures physiologiques ou sensorielles que l'on retrouve habituellement dans le champ de la recherche biomédicale. Pour l'heure, les études sur le cannabis mettent en avant des mesures autodéclarées plutôt que des mesures objectives » observent encore les chercheurs. Enfin ces derniers évoquent la complexité de conduire des recherches utilisant du cannabis, en raison des nombreuses réglementations qui imposent de multiplier les demandes d’autorisation et les mesures de surveillance. Autant de freins à lever pour que des données plus précises permettent aux décideurs politiques et sanitaires d’adapter leur politique.



