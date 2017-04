Carcinome du col utérin traité par radiochimiothérapie: la FDG-TEP-TDM a une valeur pronostique

Le carcinome du col utérin localement avancé (CCLA) est en règle inaccessible à la chirurgie et son traitement repose sur l’association radiothérapie+chimiothérapie. La réponse thérapeutique est évaluée cliniquement, mais aussi et surtout de plus en plus par l’imagerie morphologique, notamment l’IRM pelvienne, tout autant que l’imagerie moléculaire au travers de la tomographie par émission de positons (TEP) couplée à la tomodensitométrie (TDM) et réalisée après injection IV d’un analogue du glucose, en l’occurrence le 18F-fluorodéoyglucose (FDG). L’analyse des images obtenues avec cette dernière technique peut se faire en partie de manière quantitative en mesurant l’intensité de la captation tumorale et ganglionnaire du FDG au moyen du SUVmax (standardizeduptake value max), mais une approche qualitative plus globale semble nécessaire et suffisante.

C’est en tout cas la conclusion d’une étude de cohorte prospective monocentrique dans laquelle ont été incluses consécutivement, entre 2011 et 2014, 96 femmes atteintes d’un CCLA confirmé. Une FDG-TEP-TDM a été réalisée à l’état basal et à environ 3 mois au terme d’un protocole thérapeutique combinant radiothérapie et chimiothérapie. La réponse métabolique tumorale (RMT) a été appréciée qualitativement au moyen d’une échelle à 5 niveaux prenant en compte l’intensité de la captation du FDG tant au niveau de la lésion utérine que des chaînes ganglionnaires abdominopelviennes. Elle a été jugée complète devant la disparition de tous les foyers hypermétaboliques et intermédiaire ou défavorable, selon la progression et l’intensité de ces derniers, la valeur de référence étant le bruit de fond médiastinal. Le suivi clinique et radiologique a été assuré chez toutes les participantes. Les taux de survie globale (TSG) et sans progression de la maladie (TSSP) ont été calculés selon la méthode de Kaplan-Meier et corrélés au score qualitatif précédent au moyen d’un test du Chi-2.

Au total, une RMT jugée complète (score 1/2) a été observée chez 40 patientes (41,7 %), dont 38 (95 %) n’ont connu aucune récidive de la maladie au terme d’un suivi d’une durée minimale de 18 mois. Dans 24 cas (25 %), la RMT s’est avérée indéterminée (score 3) au niveau de la lésion utérine ou des sites ganglionnaires et, dans ce cas de figure, huit patientes ont rechuté (33,3 %), dont 4 avec une activité ganglionnaire résiduelle suspecte. Le pronostic s’est avéré encore globalement plus défavorable en cas de RMT jugée partielle (score 4), puisque 11 des 17 femmes concernées (64,7 %) ont rechuté. Dans 15 cas (15,6 %), la RMT a été jugée nulle et la maladie a même progressé à un niveau locorégional, voire systémique (score 5). L’analyse de Kaplan-Meier a révélé une différence hautement significative entre les groupes ainsi définis, aussi bien en termes de TSG que de TSSP (Log-rank, p < 0,0001). L’association entre les scores mesurés et le risque de décès ou de récidive s’est avérée tout aussi significative (p < 0,001).

Une analyse qualitative simple des images scintigraphiques obtenues en FDG-TEP-TDM au moyen d’une échelle à 5 niveaux semble nécessaire et suffisante dans le suivi des CCLA traités par radiochimiothérapie. Une RMT complète est d’excellent pronostic à long terme, alors que les réponses partielles ou indéterminées doivent inciter à une prise en charge thérapeutique plus agressive.

Dr Philippe Tellier