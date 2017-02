Carmat entame un bras de fer avec les autorités sanitaires françaises

Paris, le lundi 6 février 2017 – Comme d’autres innovations françaises avant lui, le cœur artificiel Carmat va-t-il connaître son envol en des terres étrangères ? Longtemps, Carmat a été présenté comme un exemple du dynamisme de l’industrie médicale française. La première implantation réalisée en décembre 2013 avait d’ailleurs été largement saluée. Mais trois ans plus tard, seules cinq interventions ont été réalisées au total et l’entreprise semble regretter une lenteur dommageable.

Le fonctionnement de la prothèse en cause dans deux décès sur quatre

Dans le cadre d’un premier essai de faisabilité, quatre patients ont été successivement implantés. Tous sont morts après avoir survécu pendant plus de trente jours pour trois d’entre eux (ce qui constituait le critère principal de jugement de l'essai) et deux malades ont pu rentrer chez eux. Jugés "satisfaisants", ces résultats ne permettent pas d’effacer toutes les inquiétudes quant au fonctionnement de la prothèse. En effet, pour deux patients sur quatre, le décès est survenu après une « micro fuite de la zone sang vers le liquide d’actionnement de la prothèse ». Cependant, des ajustements ont été réalisés et la prothèse ne paraissait pas impliquée dans le décès des deux derniers patients. L’analyse de l’ensemble des éléments a en tout état de cause permis à Carmat d’obtenir l’autorisation de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) de lancer une étude pivot.

Carmat à l’origine du retrait de la demande de reprise de l’essai pivot

Devant compter entre vingt et vingt-cinq patients, cet essai est réalisé dans une dizaine de centres en Europe. Les patients seront suivi pendant au minimum 180 jours et l’objectif est que la moitié au moins des sujets inclus survivent six mois avec la prothèse. Un premier patient a été implanté cet été et est décédé un mois et demi plus tard. Si, restreignant toujours ses informations et indiquant qu’elle ne pourra communiquer ce type d’éléments qu’à la fin de l’essai, Carmat n’a livré aucune précision sur les causes de ce décès, l’entreprise affirme que la prothèse n’était pas en cause. L’essai a néanmoins été suspendu et Carmat a déposé auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), une demande de reprise. Cependant, la société a récemment décidé de retirer son dossier. « Les demandes de documents sont trop importante par rapport au problème identifié. Le décès du patient n’a rien avoir avec le cœur Carmat. Si l’attente des autorités est le risque zéro, beaucoup vont être déçus, en premier lieu les patients qui attendent d’être implantés », explique, sortant de sa réserve habituelle, Stéphane Piat, le nouveau directeur général de Carmat dans les colonnes du Parisien. De son côté, l’ANSM indique au quotidien : « Les éléments qu’ils nous ont apportés à l’époque n’étaient pas suffisants pour que la demande soit évaluée. Ils l’ont retirée de manière proactive, pour éviter un refus par manque d’éléments. Désormais, nous attendons ».

Veut-on vraiment faire de l’innovation en France ?

Aujourd’hui, Carmat semble prête à vouloir entamer un bras de fer avec les autorités sanitaires françaises. Elle menace en effet très clairement d’aller poursuivre son étude dans un pays où les conditions seront différentes. « Nous travaillerons avec les personnes qui sont capables de comprendre notre problématique. Car nous ne pouvons pas continuer au rythme d'un ou deux patients par an » indique Stéphane Piat qui précise avoir déjà eu un rendez-vous avec la Food and Drug Administration (FDA).

L’ANSM se montre-t-elle trop rigide ? L’institution affirme ne pas avoir de position préconçue. Mais outre les responsables de Carmat, d’autres observateurs remarquent que les essais cliniques, notamment sur de tels produits, doivent nécessairement bénéficier d’une certaine souplesse. « Le progrès médical marche par à-coups. Et contrairement à ce que j’entends, ces patients ne sont pas des cobayes. La recherche clinique est un moment charnière d’une découverte, elle a ses exigences, ses sécurités », remarquait fin décembre au sujet de Carmat dans Libération, Pascal Leprince, chef du service de chirurgie cardiaque à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris. Mais d’autres éléments suggèrent que les réticences de l’ANSM pourraient s’expliquer par des doutes quant au fonctionnement de la prothèse. Les batteries pourraient notamment faire l’objet de quelques inquiétudes, notamment en ce qui concerne leur volume.

Mais Stéphane Piat considère que les dysfonctionnements de la prothèse ne peuvent signer l’arrêt sine die de l’essai. Il remarque dans le Parisien : « Des problèmes, il y en a eu ; il y en aura. Mais notre prothèse fonctionne. Des patients ont vécu des mois grâce à elle. Il faut continuer pour apprendre encore plus vite et limiter les risques. Qu’est-ce que cela veut dire protéger le patient ? Empêcher de faire des essais ou nous aider à les faire ? Nous, nous sommes prêts à repartir. Mais je m’interroge : veut-on vraiment faire de l’innovation en France ? ».

Les autorités de tutelle répondront-elles aujourd’hui à cette question ? Affaire à suivre.

Aurélie Haroche