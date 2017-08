Cas clinique: une polyneuropathie diabétique

Ce patient de 60 ans se plaint depuis quelques mois de sensations de brûlures dans les deux pieds. Ces sensations sont particulièrement fortes pendant la nuit et s'aggravent au toucher. Dans ses antécédents, on note un diabète insulinodépendant. Le premier diagnostic posé est celui d'une polyneuropathie diabétique.

Comment prendre en charge ce patient?

La première étape est de confirmer le diagnostic. Les recommandations proposent les questionnaires DN4, LANSS, "Pain Detect" et MDNS (Michigan Diabetic Neuropathic Score). Le DN4 en particulier est intéressant car composé d'une anamnèse et d'un examen clinique en quatre questions comprenant 10 items. Le "Pain Detect" est un questionnaire d'auto-évaluation de 9 items caractérisant les symptômes et leur distribution spatiale et temporelle. Chez ce patient, des examens complémentaires tels qu'une électromyographie ou des potentiels évoqués associés à une microscopie à la recherche d'une micro-angiopathie peuvent être proposés.

Un patient sur 4 a une neuropathie

Sur le plan épidémiologique, la prévalence mondiale du diabète est en pleine progression. Elle était estimée à 177 millions de patients en l'an 2000 et devrait doubler d'ici 2030. C'est la cause principale de polyneuropathies dans les régions industrialisées avec une prévalence de l'ordre de 25% (de 11 à 32% pour la polyneuropathie diabétique douloureuse). La pathophysiologie est bien connue, avec comme facteur de risque principal un diabète mal contrôlé. Des facteurs de risque cardiovasculaires sont présents tels qu'une hypertension, une hyperlipidémie et notamment une augmentation des triglycérides et une diminution des HDL- cholestérol. La dysfonction microvasculaire est secondaire à l'hyperglycémie chronique et à la dyslipidémie et forme les bases pathophysiologiques des complications. Sur le plan neurologique, ce sont surtout les petites fibres C et A delta qui sont endommagées.

Quel traitement?

Le traitement est d'abord comportemental avec une meilleure hygiène de vie. Il est ensuite pharmacologique avec en première ligne le contrôle intensif du diabète. Le traitement de la douleur neuropathique comprend un antidépresseur comme la duloxétine ou un antiépileptique comme la prégabaline ou la gabapentine. Des anesthésiques locaux comme la lidocaïne 5% peuvent également être proposés. Les opioïdes ont un effet favorable, mais à sont à haut risque de glissade vers une toxicomanie, avec un effet sur la douleur qui n'est pas pour autant garanti. L'objectif est de réduire la sensibilisation périphérique et centrale. En cas de réponse insuffisante au traitement médicamenteux, une stimulation médullaire peut être considérée, avec dans deux études récentes une amélioration de la douleur de plus de 50% chez 82% des patients. Chez 11 patients avec une neuropathie douloureuse réfractaire aux traitements conventionnels, 6 ont décrit à 6 mois un soulagement de plus de 50 % de leur douleur et 2 un soulagement entre 30 et 50 %. L'intensité douloureuse moyenne a évolué de 77/100 avant implantation à 34/100 à 6 mois puis à 23/100 à 12 mois. La conséquence est aussi une réduction voire même un arrêt de la prise d'anti-douleurs. L'efficacité n'est pas lié à un effet vaso-actif mais bien à une action sur la douleur neuropathique.

Dr Claude Biéva