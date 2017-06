Catherine Lemorton perd son procès en diffamation contre trois responsables syndicaux

Paris, le jeudi 22 juin 2017 – Le sous-entendu avait révolté les représentants des médecins libéraux. Présidente de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, Catherine Lemorton (PS) était interrogée par RMC le 19 juin 2014. « Les médecins n’ont jamais laissé mourir personne ? » s’enquiert le journaliste. « Dans les hôpitaux publics, je peux vous affirmer que non. Je n’en dirais pas plus » répond la pharmacienne qui ne s’est pas toujours illustrée pour sa magnanimité vis-à-vis des praticiens libéraux. C’en est trop : Philippe Cuq et Xavier Gouyou-Beauchamps (Union des chirurgiens de France) concoctent une petite vidéo où ils reprochent clairement à Catherine Lemorton d’avoir traité les médecins libéraux d’assassins. Jérôme Marty (Union française pour une médecine libre) propose un éditorial de la même teneur. Ils alertent par ailleurs les instances disciplinaires du Conseil national des ordres des pharmaciens (CNOP). Se récriant, le député socialiste porte plainte pour diffamation contre les trois médecins.

Elle vient de perdre son procès en diffamation et a été condamnée aux dépens. Les trois praticiens ne peuvent qu’apprécier cette victoire totale, d’autant plus qu’elle succède à l’annonce de la défaite de Catherine Lemorton à la députation. C’est le député En Marche (ancien socialiste), Olivier Véran, neurologue à Grenoble qui pourrait prendre sa place à la tête de la commission des affaires sociales. Reste à savoir si ce praticien hospitalier qui s’est beaucoup intéressé à la question de la tarification à l’activité et qui fut assez proche de Marisol Touraine séduira vraiment davantage les médecins libéraux. Quant à Catherine Lemorton, elle va devoir maintenant s’expliquer devant la juridiction ordinale, qui avait mis ses « poursuites » en suspens en raison de l’action pénale.





M.P.