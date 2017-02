Cécité du ministère devant le défaut de compétences de certains internes

Paris, le jeudi 2 février 2017 – Il y a un an, les doyens de plusieurs facultés de médecine avaient tiré la sonnette d’alarme. Parmi les nouveaux internes, arrivés dans leurs services quelques semaines plus tôt, certains étaient incapables de remplir leurs missions, une incompétence dangereuse pour les patients et dommageable pour le fonctionnement des services. La situation était telle en Ile de France que huit internes avaient été priés de se soumettre à un stage de remise à niveau, solution temporaire, mise en place (de mauvaise grâce) par l’Agence régionale de Santé (ARS).

Des étudiants étrangers, mais pas seulement

Qui sont-ils ces internes qui paraissent n’avoir jamais vu un malade ou qui comprennent à peine ce qui est exigé d’eux ? Souvent, il s’agit d’étudiants venant de pays de l’Union européenne qui connaissent mal le français. Le nombre de candidats aux Epreuves classantes nationales (ECN) n’ayant pas fait leur cursus en France n’a en effet cessé de progresser ces dernières années. Selon, des études publiées dans la Presse médicale, leurs résultats sont souvent très décevants. La barrière de la langue explique pour partie ces performances médiocres. Cependant, les étrangers ne sont pas seuls concernés : les doyens et le Conseil de l’Ordre insistent pour souligner que l’on compte également des étudiants ayant fait leurs études en France parmi les internes les plus en difficulté.

L’examen le plus stupide qui soit

Cette situation s’explique par la nature des Epreuves classantes nationales (ECN), qui comme leur nom l’indique ne sont pas un concours mais des examens destinés à établir un classement. Aussi, comme l’avait fait remarquer le Professeur Guy Vallancien sur le site le Huffington Post : « Les ECN sont l'examen le plus stupide qui soit. (…) Un étudiant pourrait être reçu, tout en remettant neuf copies blanches, dans la mesure où les épreuves ne servent qu'à classer par ordre décroissant les candidats en vue de choisir leur affectation sans seuil minimal de niveau » remarquait le praticien avec sa verve habituelle. Il n’existe pas plus en amont de contrôle de l’aptitude du candidat à passer l’épreuve. On ne trouve notamment pas de vérification du niveau de langue ou encore de certificat de compétences cliniques.

Une prise de conscience forte, des propositions multiples

Ces failles des ECN ont été dénoncées tout au long de l’année par de nombreux observateurs. Dans nos colonnes, évoquant l’informatisation complète des ECN qui a été la réforme phare de l’année 2016, Raphaël Bernard-Valnet (qui a été président de l’Association Médecine Pharmacie Sciences) déplorait que « les objectifs pédagogiques initialement annoncés ont été progressivement abandonnés ». De leur côté, les docteurs Bernard Galichon et Basile Gilbert (ce dernier ayant passé le concours en 2016) constataient que « Tout examen a ses limites : mais celui n’est pas plus classant que les autres : 2 700 points sur 10 500 séparent le premier du 660ème ».

Des propositions ont été avancées pour faire évoluer cette situation. Ainsi, l’Ordre des médecins à l’instar de nombreux doyens a proposé « d’instaurer une note éliminatoire à l’ECN (redoublement en cas de note inférieure à la note éliminatoire) ». Par ailleurs, y compris dans nos colonnes, le doyen de la Faculté de médecine de Créteil, Jean-Luc Dubois-Randé préconisait que « les étudiants nationaux, européens, et internationaux valident tous l’examen de fin d’études du 2ème cycle, avec oral, permettant l’attribution d’un certificat de compétences cliniques ouvrant droit à présenter l’ECN, évitant ainsi que des étudiants, d’où qu’ils viennent, peu compétents, accèdent à la responsabilité de soigner des malades ». Un minimum.

L’excuse de l’Europe

Mais ces alertes et ces suggestions ont été totalement ignorées par le gouvernement. Passé sous silence lors de la Conférence santé, le sujet n’a pas été plus abordé par le ministère. « Nous n’avons pas été soutenus, le ministère de la Santé m’a envoyé promener, on m’a accusé d’être allé trop loin » déplore, amer, interrogé par le Quotidien du médecin, le professeur Philippe Jaury, qui par dépit a quitté son poste de coordinateur du DES de médecine générale en Ile de France. Pire, les solutions ponctuelles mises en place ont été abandonnées : le stage de remise à niveau a ainsi été supprimé par l’ARS. Comment expliquer cet immobilisme, voire cette cécité du gouvernement ? La réglementation européenne est invoquée et le risque de discriminations est mis en avant. Cependant, la mise en place d’un contrôle en amont de l’aptitude de tous les candidats permettrait sans doute d’éviter une sélection uniquement fondée sur l’origine du carabin et contribuerait par ailleurs à écarter (pour un temps) ceux parmi les Français présentant également un défaut majeur de compétences. Au-delà, certains défendent que le temps paraît venu pour une « harmonisation des études et des diplômes au niveau européen », tel le Professeur Bernard Charpentier président de la Fédération européenne des Académies de médecine. Cette préoccupation rejoint celle d’autres professionnels de santé, qui viennent de s’élever contre l’adoption d’une ordonnance qui va permettre à des soignants de pays étrangers de venir exercer en France alors qu’ils présentent des compétences partielles par rapport aux diplômes infirmiers ou kinésithérapeutiques français.

L’hypocrite lutte contre les déserts médicaux

L’autre probable explication de la réticence des pouvoirs publics de s’emparer du sujet est son désir de voir affichée sa détermination à lutter contre la désertification médicale. Or, la formation d’un grand nombre de praticiens est perçue comme un engagement dans ce sens. Qu’importe que la qualité des praticiens ne soit pas au rendez-vous. « Ce sont les plus pauvres et les plus vieux d'entre nous qui pâtiront de cette politique de gribouille, car la majorité de ces médecins mal formés ira exercer là où les meilleurs ne veulent pas s'installer, c'est-à-dire soit dans les petits hôpitaux au prétexte de maintenance de la proximité sanitaire si chère à nos élus aveugles, soit dans des cabinets médicaux libéraux que la tutelle voudrait créer à marche forcée dans les déserts médicaux » avait dénoncé Guy Vallancien. Pas sûr que les doyens parviennent à faire comprendre les enjeux capitaux de ces questions aux candidats à l’élection présidentielle.

Aurélie Haroche