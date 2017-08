Certificat d’aptitude à certains sports particuliers : MG France s’inquiète à son tour du coût des examens complémentaires

Paris, le mardi 29 août 2017 - Le Syndicat national des jeunes médecins généralistes a récemment critiqué un arrêté paru le 15 août au Journal officiel qui détaille la liste des examens complémentaires qui devront être réalisés dans le cadre de la pratique de certains sports tels l’alpinisme, la plongée, la spéléologie, la boxe ou encore le rugby. Certaines des remarques de l’organisation concernaient le coût non pris en charge par la sécurité sociale des examens demandés (dont certains très coûteux). Dans la même lignée, MG France qui à l’approche de la rentrée propose aux généralistes un récapitulatif de ce qu’il faut connaître concernant les certificats, s’interroge à son tour sur les évolutions entérinées par le décret. « Si l'on ne peut que se louer de l'attention que porte le législateur à nos amis sportifs, cet arrêté pose la question de la prise en charge des dépenses de santé inhérentes à ce nouveau décret. (…) Ces dépenses seront (…) soit à la charge des familles (et on imagine le budget que représente la réalisation d'une IRM céphalique tous les trois ans pour un jeune boxeur...), soit à la charge des fédérations, mais avec une augmentation drastique du coût des licences, soit à la charge des assurances complémentaires mais avec, là aussi des conséquences directes sur le coût des cotisations. Il n'est pas question pour les médecins généralistes d'être accusés de générer des dépenses supplémentaires auxquelles ils ne pourront pas déroger sous peine de se mettre en cause médico-légalement » prévient en tout état de cause le syndicat.

M.P.