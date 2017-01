C’est en forgeant qu’on devient forgeron, où comment former à l’hépatologie ?

Cette publication repose sur un constat fait aux Etats-Unis et qui vaut sans doute également en France : alors que le poids des maladies hépatiques chronique est important et augmente, il y a pénurie d’hépatologues.

Il est donc nécessaire d'élaborer de nouvelles stratégies de recrutement dans ce domaine et de s'assurer que les médecins non spécialisés en hépato-gastroentérologie sont en mesure d'apporter une aide dans la prise en charge des maladies hépatiques chroniques (MHC).

Les auteurs ont établi une rotation, non-élective c’est-à-dire ouverte de façon assez libre au cours du cursus d’internat adulte ou pédiatrique, pour la prise en charge des patients hospitalisés pour une maladie hépatique. Cette formation utilise les modules requis par l'American Association for Study of Liver Diseases (AASLD) dans le programme de formation préalable pour l’hépatite B et C, ainsi que dans le Liver Learning, le portail de eLearning de l’AASLD.

Une attention particulière était portée à ce que les résidents travaillent en autonomie au travers de chacune des 4 étapes de la théorie de l’apprentissage par l’expérience de Kolb (expériences concrètes, observations réflexives, conceptualisation de résumés et expérimentation active).

Le nombre de patients et de nouveau patients à gérer par jour était limité (respectivement 6 et 3) pour permettre aux résidents d’assister aux cours théoriques.

Au début de chaque rotation, de la documentation et des articles de revues sur les principales MHC (en particulier : hépatites virales, NASH, cirrhose, interprétation d’un bilan hépatique anormal, etc) étaient fournis.

Une évaluation anonyme sur support papier a été distribuée aux 25 premiers résidents de médecine interne de 2ème et 3ème année, avant et après la rotation de 2 semaines au cours d'une année.

Les deux évaluations avant et après la rotation comprenaient des questions à choix multiples validées testant les connaissances en hépatologie et des questions de type Likert, qui estimaient l’auto-perception des connaissances et du confort pour la prise en charge des MHC.

Le niveau de confort moyen (1 = pas du tout confortable/fortement en désaccord, 5 = très confortable/fortement d'accord) pour la prise en charge de plusieurs maladies hépatiques communes a augmenté de façon significative après la fin de la rotation : cirrhose : 2,8 versus 3,8 (p < 0,001) ; hépatite B : 2,4 versus 3,4 (p = 0,001), hépatite C : 2,6 versus 3,7 (p = 0,002) ; stéato-hépatite non alcoolique : 3,0 versus 4,0 (p < 0,001) ; transplantation hépatique : 2,1 versus 3,4 (p < 0,001).

Il est intéressant de noter qu’avant la rotation seulement 20 % des résidents se déclaraient à l’aise avec l’hépatite B (40 % après). Les chiffres correspondants pour l’hépatite C et le syndrome hépatorénal étaient respectivement de 28 et 68 % et de 16 et 68 %.

Le test montrait qu’il y avait également un intérêt considérablement accru pour l'hépatologie en tant que carrière (2,6 versus 3,0 ; p = 0,03).

Enfin, le pourcentage moyen de réponse correctes au QCM s’améliorait significativement (p = 0,02), passant de 62 % en prérotation à 77 % après la rotation

Cette étude illustre qu’un programme de formation destiné aux non spécialistes, incluant une rotation en service d'hépatologie, améliore le confort et la connaissance des MHC chez les internes de médecine générale/médecine interne.

Ce programme a en plus augmenté l’intérêt pour l’hépatologie comme carrière médicale, suggérant qu'une plus grande exposition à la prise en charge de patients souffrants de maladie hépatiques chroniques pourrait avoir un impact positif pour le recrutement de nouveaux hépatologues.

A quand une étude de ce genre en France ?

Pr Marc Bardou