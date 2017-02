Ceux qui n’oublient jamais rien

Paris, le mercredi 1er février 2017 - Alors que les hommes se félicitent d’ordinaire de savoir lire et écrire, une légende de l’Égypte antique affirme au contraire que Ra, le dieu-soleil, tenait plutôt cette faculté pour une malédiction et qu’il reprochait au dieu Thot d’avoir confié ces savoirs aux humains : « À cause de toi, les hommes ont ainsi le moyen d’oublier tout ce qu’ils savent et n’ont plus besoin de s’en souvenir ! Ils se contentent de tout consigner par écrit, sans réfléchir ! ». Cerveau & Psycho consacre un article à l’hypermnésie, une « capacité de remémoration hors du commun » pouvant susciter une interrogation comparable à cette perception de Ra sur l’écriture : le fait de ne « rien oublier » représente-t-il en réalité un don, une anomalie pathologique, un bienfait, ou une calamité ? L’auteur de l’article évoque l’exemple de Jill Price, « le cas le plus célèbre de personne hypermnésique. » Cette Américaine a précisément consacré un ouvrage autobiographique à ce sujet (The woman who can’t forget, La femme qui ne peut pas oublier, Free Press) où elle explique comment, depuis son enfance, sa mémoire a « commencé à acquérir un degré de précision affolant. » Elle compare ses souvenirs à des « scènes de films qui auraient été tournées sur sa vie et seraient diffusées continuellement dans sa tête... sans aucun contrôle sur ce phénomène. » Elle peut se rappeler ses souvenirs volontairement, mais le plus souvent, ce processus de remémoration est « automatique », comme si ces traces du passé venaient à « s’allumer dans sa tête. » Certains chercheurs en neurosciences rattachent l’hypermnésie à une « connexion beaucoup plus étroite entre l’amygdale et l’hippocampe », d’autres soulignent le rôle du « pôle temporal où se termine le faisceau unciné, un ensemble de fibres nerveuses connectant le lobe frontal avec le lobe temporal » et impliqué de façon décisive dans la mémoire autobiographique. Mais on ignore si ces diverses modifications cérébrales, observées chez des sujets hypermnésiques, constituent en fait « la cause de ce surcroît de mémoire » ou, à l’inverse, l’une des conséquences neurologiques de cette inflation mnésique ? Pour avancer dans la connaissance de cette étrange faculté et préciser son évolution au cours du temps, les chercheurs veulent désormais « concentrer les études » futures sur des problématiques d’enfants avec hypermnésie.

Dr Alain Cohen