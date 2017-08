Chaque portion du tube digestif possède son propre profil structurel et moléculaire

L'analyse moléculaire des tissus provenant de biopsies effectuées à différents niveaux du tube digestif indique que les mutations retrouvées en cas de cancer varient en fonction de la localisation.

Dans le travail présenté à Barcelone, les investigateurs se sont concentrés principalement sur les adénocarcinomes du grêle (SBA) et une comparaison a été faite avec ce qui était trouvé en cas de cancers développés dans une région plus proximale (zone gastro-œsophagienne) ou plus distale (côlon droit).

Les SBA ont été choisis comme matériel d'étude car ils sont mal connus et que leur incidence tend à augmenter. "En l'absence de données précises, ce type de cancer est habituellement traité comme les cancers du côlon, mais nos résultats suggèrent qu'il est temps de mettre à profit les caractéristiques particulières de ces tumeurs pour les traiter de façon la plus appropriée" a expliqué Mohamed Salem aux congressistes.

Le travail a porté sur 4 278 échantillons provenant d'une banque de tissus recueillis chez des patients ayant divers cancers digestifs. Parmi ces échantillons les investigateurs ont clairement identifié 531 SBA, 2 674 cancers gastro-œsophagiens et 1 073 cancers du côlon droit. En utilisant diverses techniques de séquençage génétique, ils ont recherché l'expression et l'activation de divers gènes d'intérêt et ils ont calculé la charge mutationnelle tumorale qui, selon certains travaux, pourrait être un marqueur de la sensibilité à l'immunothérapie.

Le fait de traiter les SBA comme l'on traite les cancers du côlon, n'était pas en soi une mauvaise idée puisque des mutations de KRAS, de BRAF, de BRCA2 et d'autres gènes encore ont été retrouvées fréquemment dans les SBA, indiquant donc que ce type de cancer est effectivement plus proche des cancers coliques que des cancers gastriques. Une analyse plus détaillée montre cependant de grandes variations de fréquence des différentes mutations, ce qui pourrait influencer le choix des thérapies ciblées.

Une autre découverte fructueuse est la mise en évidence d'une expression de PD-L1 deux fois plus élevée en cas de cancers gastro-œsophagiens qu'en cas de cancers du côlon droit alors qu'il n'y a, en revanche, pas de grande différence entre SBA et cancer du côlon droit. Cette constatation pourrait suggérer une moindre sensibilité à l'immunothérapie de ces derniers types de cancers.

"Nous connaissions déjà l'existence de différences fondamentales entre cancer du côlon droit et cancer du côlon gauche, nos travaux sur la partie du tube digestif qui précède le côlon droit montre qu'il y a un continuum de modifications moléculaires lorsque l'on transite au long du tube digestif. Le prochain défi sera de démontrer que l'adéquation des traitements proposés aux profils moléculaires est corrélé aux résultats observés chez les malades" a conclu l'orateur.

Dr Jean-Claude Lemaire