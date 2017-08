Châteauroux: entraide maximale entre pharmaciens

Châteauroux, le jeudi 24 août 2017 - La tendance qui se dessine depuis plusieurs années au sein du réseau officinal français n’a pas été contredite en 2016, puisque l’exercice présente un solde négatif de 188 officines par rapport à 2015, comme le rapporte l’Ordre national des pharmaciens dans son dernier panorama de la démographie de la profession. Si ce constat peut être fait partout sur le territoire, certaines zones sont plus affectées que d’autres sans que le maillage officinal en soit particulièrement affecté : 97 % des Français ont accès à une pharmacie en moins de 15 minutes en voiture et quatre personnes sur cinq disposent d’une officine dans leur propre commune.

La décroissance du nombre de pharmacies n’est donc, pour l’heure, pas un problème de santé publique, mais son impact sur l’économie de toute la profession est bien réel,ainsi que le martèlent à longueur d’année les syndicats. D’un côté, elle diminue l’attractivité du métier et, de l’autre, peut générer des situations financièrement compliquées pour les pharmaciens titulaires qui désirent prendre leur retraite, mais qui, dans ce contexte particulier, ne trouvent aucun repreneur.

Une solidarité totale

Dans un article du 16 août paru dans le quotidien régional La Nouvelle république, il est ainsi question d’une officine du centre de Châteauroux (Indre) qui fait figure de cas d’école. En vente depuis déjà 5 ans pour cause de départ à la retraite, elle n’avait toujours pas réussi à attirer le moindre repreneur. Pour Jocelyne Wittevrongel, la présidente de la délégation départementale de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF), il n’y a rien de très étonnant à cela : « Il y a trop d'officines à Châteauroux, dans le département et partout en France (…) Quand les officines se sont créées, elles se sont d'abord installées en centre-ville. Puis les modes de vie ont évolué, les habitants sont partis s'installer en agglomération. D'autres pharmacies s'y sont créées. Sauf que la population, elle, ne s'est pas multipliée par dix ».

Une situation dès lors bien compromise pour la gérante de cette officine qui a bénéficié d’un acte de solidarité relativement singulier de la part de ses collègues pour se sortir de cette situation apparemment inextricable. Ainsi que le rappelle J. Wittevrongel, « la loi offre la possibilité aux officines de racheter le fonds de commerce pour fermeture. Elles se mettent d'accord entre elles, avec le vendeur, et envoient le protocole à l'Agence régionale de santé qui, en fonction de la desserte de population, donne ou non son accord ».Pour la troisième fois à Châteauroux, la totalité des pharmaciens de l’agglomération ont répondu favorablement et se sont associés pour racheter le fonds, alors même qu’une majorité d’entre eux ne bénéficiera aucunement du report de la clientèle. Un geste de solidarité que la présidente de la FSPF de l’Indre tient à saluer comme il se doit en soulignant « à quel point il est difficile d'aider un confrère alors qu'on est soi-même en difficulté ».

Benoît Thelliez