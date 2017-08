CHC : de l’intérêt du regorafenib en seconde ligne

Le cancer primitif du foie est aujourd’hui la sixième forme de cancers la plus répandue et c’est aussi la deuxième cause de mortalité par cancer. Chaque année, ce sont plus de 780 000 cancers primitifs du foie qui sont diagnostiqués (et ce nombre est en constante augmentation) dont 52 000 au sein de l’Union Européenne, 501 000 cas dans la région ouest du Pacifique, et 30 000 aux Etats-Unis. En 2012, environ 746 000 personnes sont décédées des suites d’un cancer du foie (48 000 au sein de l’Union Européenne, 477 000 en Asie-Pacifique, et 24 000 aux Etats-Unis).

Lors du 19ème congrès mondial sur le cancer gastro-intestinal (WCGIC), ont été présentés les derniers résultats de l’étude de Phase III RESORSE dans le traitement de l’hépatocarcinome (qui représente la forme la plus répandue de cancers primitifs du foie [91,5 %]).

Pour rappel, des résultats encourageants avaient déjà été publiés dans le Lancet, en décembre dernier (1). Ces premiers résultats montraient une survie globale médiane de 10,6 mois dans le groupe traité par regorafenib vs. 7,8 mois dans le groupe placebo (HR [Hazard Ratio] = 0,63 ; intervalle de confiance à 95 % [IC95] de 0,5 à 0,79 ; p < 0,0001).

Les dernières analyses ont permis de confirmer le bénéfice clinique du regorafenib avec une survie globale médiane de 10,7 vs. 7,9 mois (HR = 0,61 ; IC95 de 0,5 à 0,75 ; p < 0,0001). Les taux estimés de survie à 12, 18, et 30 mois (regorafenib vs. placebo) étaient respectivement de 47 % vs. 28 %, 32 % vs.16 %, et 16 % vs. 7 %. Après plus de dix ans sans nouvelle option en seconde ligne de traitement dans le CHC, le regorafenib représente donc l’espoir de ralentir davantage la progression de la tumeur et de permettre aux personnes malades de vivre plus longtemps.

Regorafenib est d’ores et déjà autorisé dans plusieurs pays dans le monde pour le traitement de patients souffrant de cancer colorectal métastatique ou présentant des tumeurs gastro-intestinales au niveau du stroma. Récemment approuvé aux Etats-Unis et au Japon, cet inhibiteur de la tyrosine kinase a également reçu le 23 juin dernier, un avis favorable du CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) dans le traitement de l’hépatocarcinome chez des patients traités préalablement avec le sorafenib et dont la tumeur a progressé. En outre, d’autres procédures d’autorisation du regorafenib en deuxième ligne dans le carcinome hépatocellulaire sont actuellement en cours dans certains pays européens et en Chine.

Margaux Le Berre