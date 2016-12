Chemin parcouru

Paris, le samedi 3 décembre 2016 – Si sa pensée ne le quitte presque jamais, à la veille du Téléthon, le souvenir devient plus entêtant. Elle revoit le petit garçon en pyjama, la salle où le diagnostic leur a été annoncé. Elle reconnaît les douleurs, les angoisses, l’absence d’espoir. Mais le Téléthon lui offre également chaque année des moments uniques : revoir dans les yeux des jeunes ambassadeurs de l’émission la force de son fils, le don de l’enfance, l’envie de vivre. « On m’a dit qu’il n’y avait pas de traitement, pas de recherche, c’était le désert… », raconte Laurence Tiennot-Herment, présidente de l’Association française contre les myopathies (AFM) depuis 2003. C’était en 1987, le Téléthon n’en était alors qu’à sa première édition.

L’épreuve du vide

Pour les parents de Léo et ceux d’Elena, les deux enfants vedettes de la trentième édition du Téléthon ces 2 et 3 décembre, un désarroi face à l’absence de traitement immédiatement accessible les a saisi au moment de la découverte de la maladie. Léo, âgé de dix ans, souffre de myopathie de Duchenne. A l’âge de deux ans, il trébuchait constamment, ne parvenait plus à monter les escaliers. Après de nombreux examens et tests, le diagnostic a été énoncé. « Il n’existait rien comme traitement. Ça, c’était terrible… » se souvient la mère de Léo, Sandrine. Près de dix ans après ceux prononcés devant Laurence Tiennot-Herment, les mêmes mots provoquaient le même sentiment de vide chez une autre mère. Pour les parents d’Elena, âgée de cinq ans, qui souffre comme dix-neuf autres personnes en France seulement d’un syndrome de Crigler-Najjar, la découverte de l’absence de thérapie sonne également comme un glas terrible.

Des protocoles pour retarder le pire et s’autoriser l’espoir

Il n’y a pas encore de prise en charge efficace permettant de sauver Léo ou Elena, permettant de leur assurer qu’ils pourront éviter l’épreuve du fauteuil roulant pour le petit garçon ou le risque d’atteintes cérébrales pour la petite fille.

Pourtant, tout a changé. D’abord, grâce à un accompagnement constant, associant traitements permettant de retarder certains symptômes et soins physiques, l’espérance de vie a considérablement progressé. La petite Elena par exemple bénéficie d’une prise en charge, certes lourde, mais qui lui permet d’attendre le traitement qui lui offrira peut-être une guérison. Chaque nuit, elle est placée sous photothérapie : un protocole contraignant et technique, mais qui est désormais parfaitement inscrit dans le quotidien de la petite fille. Depuis l’enfance du petit garçon de Laurence Tiennot-Herment, grâce notamment au Téléthon, ces maladies sont également mieux connues, l’isolement des familles est moins marqué.

Des essais cliniques comme des portes ouvertes

Surtout, l’espoir est désormais possible. Il n’est plus une chimère. Des essais sont lancés auxquels Elena et Léo participent avec un mélange d’enthousiasme et de prudence. Au printemps, les parents d’Elena ont ainsi appris qu’un essai de thérapie génique allait être lancé en 2017 par l’équipe de Federico Mingozzi au sein du Généthon. « La proposition nous a été faite en avril. On n’a pas hésité. C’était difficile de dire non » évoque Samantha la mère d’Elena. Léo est de son côté déjà inclus dans un essai impliquant un saut d’exon conduit par le docteur Laurent Servais à l’Institut I-Motion. La famille de Leo est consciente que cet essai ne le sauvera pas. « Lorsque l’on a appris qu’un essai allait être lancé et que Léo pouvait en faire partie, ça a été pour nous comme une porte qui s’ouvrait. On y est allé » explique la mère de l’enfant. Depuis l’année dernière, 23 enfants sont inclus dans l’étude, Léo ayant été le troisième au monde à recevoir la molécule testée. L’essai doit durer au minimum trois ans, mais les parents sont prêts à poursuivre bien plus longtemps tant que l’espoir demeurera.

Une route encore longue

Ces vendredi et samedi 2 et 3 décembre, la frimousse rieuse de Léo, le grand sourire lumineux d’Elena seront les fils rouges du Téléthon. Ils diront tout à la fois le chemin parcouru au cours des trente dernières années, l’alliance inédite formée entre familles et chercheurs, les découvertes successives, les améliorations constantes de la vie quotidienne. Mais il diront également tout ce qui manque encore : des traitements réels offrant une guérison concrète, des vies allégées du fardeau quotidien des soins, la fin de l’angoisse qui vrille le cœur des familles. Ils diront qu’il manque chaque année plus d’argent pour poursuivre les efforts entamés il y a trente ans.

Laurence Tiennot-Herment espère récolter jusqu’à 120 millions d’euros.

Aurélie Haroche