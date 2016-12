Chine : une loi pour encadrer et développer la médecine traditionnelle

Le Comité permanent de l’Assemblée populaire de Chine a voté, le 25 décembre dernier, un texte de loi destiné à « garantir le développement de la médecine traditionnelle chinoise (MTC), assurer la sécurité des patients et former du personnel compétent », selon un communiqué de Radio Chine Internationale. Considérée comme un « trésor national », la MTC, qui s’appuie sur l’utilisation d’herbes médicinales, de l’acupuncture ou encore de techniques de massage particulières avait peu à peu été évincée par la médecine occidentale sous la dynastie des Qing (1644-1911), avant de retrouver un nouvel essor ces dernières années.

Pour Wang Guoqiang, directeur de l’administration d’Etat de la MTC, cette reconnaissance législative correspond à « un moment décisif pour le développement de la MTC ». Une loi qui « reflète également la demande et les attentes du public » vis-à-vis d’une médecine « qui s’est montrée efficace, mais qui peine à être définie par le courant dominant de la médecine occidentale ». Outre la volonté de mieux définir les caractéristiques propres de la MTC, les autorités chinoises espèrent également que ce nouveau cadre législatif permettra de faire le ménage au sein d’une pratique où sévissent encore trop de faux praticiens et de vrais escrocs.

Examens de compétence et contrôle renforcé des produits

Fondé sur la transmission exclusive des savoirs entre maître et élève, l’enseignement de la MTC échappait jusqu’ici à tout formalisme administratif. Désormais, les futurs thérapeutes devront passer des examens de compétences pratiques dont les résultats seront communiqués aux autorités provinciales, en charge de la MTC, et obtenir la recommandation de deux praticiens certifiés avant de se voir délivrer une licence et pouvoir exercer. Ce nouvel environnement légal permettra en outre à de nombreux praticiens compétents en MTC, d’obtenir un statut comparable à celui de leurs homologues qui officient dans le cadre de la médecine occidentale.

Si les démarches liées à l’ouverture de cabinets individuels et de cliniques de MTC seront simplifiées par le nouveau texte dont la promulgation est fixée au 1er juillet 2017, celui-ci prévoit également la création d’une administration dont la tâche sera de contrôler la qualité des produits bruts (plantes, produits animaux) et des procédures qui les entourent comme l’élevage, la plantation, la récolte et le stockage. Enfin, les hôpitaux généraux à financement public et les centres de soins « mère-enfant » devront créer en leur sein des pôles de MTC qui pourront être financés par des fonds privés.

Benoît Thelliez