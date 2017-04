Chirurgie bariatrique chez l’adolescent : ca sert aussi au rein

L’obésité sévère, pour ne pas dire extrême, de l’adolescent se rencontre plus fréquemment aux Etats-Unis qu’ailleurs, où sa prévalence et son incidence ne font qu’augmenter, en dépit d’une prévention primaire renforcée. A ce stade de la maladie, tous les appareils et systèmes de l’organisme sont menacés. Le rein n’y échappe pas et il peut exister précocement, chez des sujets fort jeunes, des signes témoignant d’un dysfonctionnement rénal à son tout début. Face aux conséquences gravissimes de ces formes d’obésité, la chirurgie bariatrique est parfois envisagée dans le cadre d’une stratégie de sauvetage, tous les moyens utilisables pour faire perdre du poids étant mis en échec. Cette approche peut-elle avoir un impact sur la fonction rénale à long terme ? C’est à cette question peu abordée, du fait de la rareté de la situation, que répond une étude de cohorte multicentrique longitudinale dite TLABC (Teen-Longitudinal Assessment of Bariatric Surgery cohort). Comme son nom l’indique, elle a inclus 242 teenagers, de fait des adolescents dont l’âge moyen au moment de l’intervention était de 17 ans. Dans tous les cas, l’obésité était sévère, l’indice de masse corporelle (IMC) étant, à ce moment, de 51 kg/m2.

Augmentation du DFGe 3 ans après l’intervention

Le dysfonctionnement rénal éventuel a été recherché lors de la période préopératoire, puis 3 ans après l’intervention au moyen de deux indicateurs : le rapport albumine/créatinine urinaire (RAC), d’une part, le débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe) à partir des concentrations plasmatiques de cystatine C, d’autre part.

Chez les patients dont le DFGe était < 90 ml/min/1,73m2), les valeurs moyennes de ce paramètre ont augmenté à la fin de l’étude, passant en effet de 76 à 102 ml/min/1,73m2. Parallèlement, la moyenne géométrique du RAC a diminué, passant de 74 à 17 mg/g en l’espace de 3 années. La fonction rénale est en revanche restée stable quand elle était jugée normale à l’état basal, d’après les valeurs du DFGe.

En cas d’IMC > 40 kg/m2 à l’état basal et lors du suivi, les valeurs du DFGe ont suivi l’évolution de l’IMC, son augmentation étant significativement associée à un déclin de la fonction rénale. Aucune association de ce type n’a été mise en évidence quand l’IMC était < 40 mg/kg2. Les analyses multivariées avec ajustement en fonction des facteurs de confusion ont, pour leur part, révélé qu’à chaque baisse de 10 unités de l’IMC correspondait une augmentation du DFGe de 3,9 ml/mn/1,73 m2.

Cette étude confirme l’existence d’un dysfonctionnement rénal débutant chez les adolescents atteints d’une obésité sévère. La chirurgie bariatrique tend à corriger ce désordre biologique, comme le montrent l’augmentation à long terme du DFGe et la baisse du rapport albumine/créatinine. De ce fait, l’indication d’une telle chirurgie chez l’adolescent pourrait reposer en partie sur l’existence d’une souffrance rénale précoce, dès lors que l’obésité s’avère réfractaire à toutes les stratégies thérapeutiques médicales possibles.

Dr Philippe Tellier