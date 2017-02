Choc septique : à quel taux d’hémoglobine transfuser?

Les caractéristiques de base étaient similaires dans les 2 groupes d’intervention et dans les divers sous-groupes. Il n’y a pas eu de différence de mortalité à 90 jours dans les deux groupes à bas et haut seuil d’Hb pour les transfusions (43 % vs 45 %, RR 0,94, intervalle de confiance à 95 % 0,78–1,09; P = 0,44), ni même chez les patients atteints de pathologies respiratoires chroniques (test d’interaction P = 0,31), d’hémopathies malignes (P = 0,47) ou de cancers métastasés (P = 0.51), ni parmi ceux ayant bénéficié d’une chirurgie (P = 0,99), ni chez les patients en choc septique selon la nouvelle définition (P = 0,20).

A partir de l’étude Transfusion Requirements in Septic Shock (TRISS) qui avait inclus 988 patients dans 32 services de réanimation scandinaves entre décembre 2011 et décembre 2013, des auteurs danois (1) ont procédé à une analyse post-hoc de la mortalité à 90 jours chez des patients septiques porteurs de comorbidités graves (pathologies respiratoires chroniques, hémopathies malignes, cancers métastasés) et ayant bénéficié d’une chirurgie urgente ou réglée, ainsi que chez des patients en choc septique selon la nouvelle définition de 2016 : lactates > 2 mmol/l, vasopresseurs pour maintenir une PA moyenne > 65 mmHg (2).

