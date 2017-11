Choisir la bonne prothèse de hanche

Tête fémorale en métal et cupule en polyéthylène

Rien de vraiment mieux pour l’instant

Le choix de l’implant le plus adapté pour une prothèse de hanche dépend de nombreux facteurs. Les préférences du chirurgien, les caractéristiques du patient (âge, statut osseux), des facteurs « économiques », tels que le coût, la disponibilité, etc., influencent la sélection en faveur de tel ou tel type de combinaison de prothèses. Les résultats des essais cliniques devraient avoir une place de choix dans la décision, mais, malgré un nombre très élevé d’arthroplasties totales de hanches pratiquées chaque année dans le monde, malgré un nombre important de modèles de prothèses disponibles et l’abondance des travaux réalisés sur la question, il n’existe pas encore de preuve incontestable de la supériorité d’une combinaison sur les autres, en terme de fiabilité à long terme.La prothèse la plus utilisée jusqu’à présent est constituée d’une tête fémorale en métal et d’une cupule en polyéthylène. Développée au début des années 60 par Sir John Charnley, cette combinaison a depuis largement fait la preuve de son efficacité à long terme, avec entre 77 % et 81 % des patients ne nécessitant pas de révision 25 ans après la pose. Une alternative est le resurfaçage, dans lequel le cotyle est remplacé par une demi-sphère tronquée métallique et la tête fémorale remodelée et recouverte d’une cupule, la plupart du temps elle aussi métallique. Quatre combinaisons sont maintenant possibles pour les implants : métal sur polyéthylène, céramique sur polyéthylène, céramique sur céramique ou métal sur métal. Quant aux implants céramique sur métal, ils sont rarement utilisés.Une équipe du Royaume-Uni vient de publier les résultats d’une méta-analyse dont l’objectif était de comparer la « survie » des différents types de combinaison de prothèses. Au total 77 essais ont été inclus avec près de 12 mille prothèses réalisées. La synthèse des données indique qu’aucune des combinaisons ne se montre supérieure à l’implant de référence (métal sur polyéthylène, cimenté, à petite tête), en terme de risque de révision à 2 ans ou sur le score de Harris rapporté par le chirurgien après un suivi médian de 2 ans. L’analyse suggère toutefois que le resurfaçage ou les prothèses métal sur métal, cimentées, avec petite tête, augmentent le risque de révision dans les 2 ans suivant l’intervention, en comparaison avec l’implant de référence.Les auteurs souhaitent parvenir à une collaboration internationale afin de mettre en place un large essai randomisé multi-bras et d’établir une comparaison plus précise des différentes combinaisons possibles de prothèse de hanche.

Dr Roseline Péluchon