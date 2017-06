Cholangite sclérosante primitive et MICI vont souvent de pair

Une étude internationale enrôlant 750 enfants atteints de cholangite sclérosante primitive montre que les ¾ d’entre eux présentent aussi une maladie inflammatoire intestinale (MICI), le plus souvent une recto-colite hémorragique (83 %). L’association se retrouve majoritairement chez les garçons, et en l’absence d’hépatite auto-immune, et semble associée à une atteinte hépatique moins sévère au moment du diagnostic. Les raisons de ce dernier point ne sont toutefois pas encore claires. Ce peut être la conséquence d’un diagnostic plus précoce du fait du dosage fréquent en routine des enzymes hépatiques chez les enfants atteints de MICI, mais il peut s’agir aussi du reflet d’une forme de cholangiopathie plus agressive chez les patients sans MICI.

Références

Ricciuto A et coll. : A comparison of primary sclerosing cholangitis with and without associated inflammatory bowel disease: data from the pediatric PSC consortium.

Annual Meeting of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (Prague- République tchèque) : 10-13 mai 2017.