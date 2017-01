Chorioamniotite : les antibiotiques pas automatiques pour les nouveau-nés à terme !

La plus large utilisation des antibiotiques au cours des accouchements (portage de streptocoques B, fièvre maternelle) a entraîné une diminution de l’incidence des chorioamniotites [CA], et plus encore, de l’incidence des infections néonatales [INN] précoces associées à une CA (1). Faut-il continuer à traiter par antibiotiques tous les nouveau-nés exposés à une CA, comme l’ANAES l’a recommandé en 2002 ?

Dans une cohorte multicentrique de près de 400 000 accouchements, 389 diagnostics d’INN ont été portés avant H 72 (384 septicémies, 5 méningites), soit une incidence d’INN précoces de 1 p. 1 000 enfants vivants, de poids de naissance ≥ 400 g.

JM Wortham et coll. sont remontés de ces INN précoces aux CA cliniques et/ou histologiques qui les avaient éventuellement précédées (2). Ils ont retrouvé une CA dans 60 % des infections (232/389), la CA étant uniquement histologique une fois sur 3.

Alors qu’environ sept accouchements sur 8 avaient eu lieu à ≥ 37 semaines, les nouveau-nés à terme étaient sous-représentés dans les INN associées à une CA (n = 81 versus 148 prématurés).

Différer l’antibiothérapie pour les nouveau-nés à terme sans signe clinique d’infection

Vingt-trois des 81 nouveau-nés à terme infectés dans le contexte d’une CA ne présentaient aucun signe clinique au cours des 6 premières heures de vie, versus 6 des 148 prématurés infectés dans le contexte d’une CA.

Ces nombres incluent respectivement 1 nouveau-né à terme et 4 prématurés qui n’avaient qu’une CA histologique, sans portée sur la décision de traiter ou non à la naissance puisque connue plusieurs jours après la naissance. Il n’y a eu aucun décès parmi les 23 nouveau-nés à terme qui étaient en bon état jusqu’à ≥ H 6.

Considérant l’évolution de ce groupe de nouveau-nés, les auteurs proposent de différer la décision d’antibiothérapie empirique chez les nouveau-nés qui naissent à terme et en bon état après une CA diagnostiquée cliniquement, jusqu’aux résultats de l’hémogramme et de l’hémoculture prélevés à la naissance et sous couvert d’une surveillance clinique étroite.

Cette attitude a l’avantage d’alléger la pression des antibiotiques sur la colonisation microbienne des nouveau-nés. Le nombre des CA dans la cohorte n’est pas connu, mais, si on suppose une incidence de CA de 3 %, il peut être estimé à 10 500 pour les 350 000 accouchements à terme. L’antibiothérapie de tous les nouveau-nés nés à terme après une CA conduirait à traiter environ 450 nouveau-nés non infectés pour un nouveau-né infecté (Number Needed to Treat : 10 500/23 = 456).

Les résultats de l’étude posent à nouveau la question de réviser la recommandation de l’ANAES de 2002. Faut-il continuer à traiter « automatiquement » tous les nouveau-nés nés dans un contexte de CA ou peut-on s’abstenir de traiter immédiatement les nouveau-nés nés à terme et initialement en bon état après une CA, surtout s’ils ont été exposés assez longtemps à des antibiotiques in utero (délai entre la 1ère injection d’antibiotiques per partum et la naissance ≥ 4 H) ? Un certain nombre de néonatologistes ont, sans attendre, modifié leur pratique.

Dr Jean-Marc Retbi