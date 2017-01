Cinq jours d’antibiotiques pour une otite moyenne aiguë de l’enfant, aussi bien que 10 ?

L’otite moyenne aiguë est l’un des motifs les plus fréquents de consultation de l’enfant chez le médecin généraliste. Si l’antibiothérapie systématique n’est plus de mise pour le grand enfant, elle reste toutefois recommandée pour les enfants de moins de 2 ans. A défaut de pouvoir éviter l’antibiothérapie, certains ont proposé de réduire la durée des traitements, dans le cadre des stratégies de diminution des risques de résistances aux antibiotiques.

C’est ainsi qu’une équipe états-unienne a entrepris de comparer l’évolution de l’otite moyenne aiguë chez 520 enfants âgés de 6 à 23 mois et traités par amoxicilline/acide clavulanique, soit pendant la durée préconisée de 10 jours, soit pendant une durée de 5 jours suivie de la prise d’un placebo pendant 5 jours. Les enfants avaient reçu au moins 2 doses du vaccin anti-pneumococcique conjugué. L’objectif était de comparer la réponse clinique, le risque de récurrence et de colonisation naso-pharyngée.

Davantage d’échecs avec un traitement court

L’analyse des résultats montre un taux d’échec du traitement significativement supérieur chez les enfants traités pendant 5 jours (34 % vs 16 %, soit une différence de 17 points ; intervalle de confiance à 95 % 9 à 25).

Qui plus est, l’échelle de sévérité des symptômes (AOM-SOS score) indique des scores moyens moins favorables dans ce groupe, de J6 à J14 (1.61 vs. 1.34). Le pourcentage d’enfants dont les scores diminuent de plus de 50 % entre le début et la fin du traitement est inférieur dans le groupe traité pendant seulement 5 jours (80 % vs 91 %). En revanche, il n’apparaît pas de différence en termes de récidive, d’effets indésirables ou de colonisation naso-pharyngée par des bactéries pénicillino-résistantes.

Deux autres facteurs indépendants prédictifs de l’échec thérapeutique ont été identifiés. Le risque d’échec est en effet supérieur chez les enfants mis au contact d’autres enfants (3 ou plus) pendant au moins 10 heures chaque semaine et quand l’otite est bilatérale.

Les auteurs précisent que ces résultats ne sont pas applicables à des enfants plus âgés, ni en présence de facteurs de risque additionnels, comme une fente palatine ou une trisomie.

Notons enfin qu’en France, les recommandations préconisent, non pas l’amoxicilline/acide clavulanique, mais l’amoxicilline seule en première intention dans les otites moyennes aiguës de l’enfant de moins de 2 ans, pendant 8 à 10 jours.

Dr Roseline Péluchon