CMH avec anévrisme apical du ventricule gauche, une forme particulière

L’imagerie par résonnance magnétique a récemment permis d’individualiser, au sein d’une population de patients ayant une cardiomyopathie hypertrophique (CMH), un sous-groupe de patients présentant un anévrisme apical du ventricule gauche (VG); à ce niveau, il existe un amincissement pariétal souvent associé à des cicatrices régionales et à une obstruction musculaire localisée à la partie moyenne de la cavité ventriculaire.

On ignore, à ce jour, les risques auxquels sont exposés les patients de ce sous-groupe particulier de CMH.

C’est ce qui a conduit Rowin et coll. à tenterde clarifier, dans une étude rétrospective, l’évolution clinique et le pronostic à long terme d’une vaste cohorte de 1 940 patients consécutifs (âge moyen : 56 ± 13 ans ; hommes : 69 %) porteurs d’une CMH et dont 93 avaient un anévrisme apical du VG.

Au cours d’une période de 4,4 ± 3,2 ans, 3 des 93 patients (3 %) qui avaient un anévrisme apical du VG sont décédés soudainement ou du fait d’une insuffisance cardiaque ; 22 (24 %) ont survécu sous un traitement optimal : 18 ont subi des chocs électriques appropriés délivrés par un défibrillateur implanté ; 2 ont bénéficié d’une transplantation cardiaque et 2 ont été réanimés après un arrêt cardiaque.

L’incidence des décès et événements menaçant le pronostic vital est trois fois plus élevée en cas d’anévrisme du VG

Le taux de mort subite a été de 4,7 %/an incluant : les cas de mort subite, d’arrêts cardiaques réanimés avec succès, de chocs électriques délivrés avec succès par le défibrillateur implanté pour mettre un terme à une tachycardie ventriculaire rapide ou à une fibrillation ventriculaire.

Il faut souligner qu’une tachycardie ventriculaire monomorphe récidivante ayant nécessité ≥ 2 chocs électriques délivrés avec succès par le défibrillateur implanté est survenue chez 13 patients dont 6 avaient bénéficié d’une ablation par radiofréquence réussie du foyer arythmogène sans récurrence de la tachycardie ventriculaire.

Cinq patients qui n’étaient pas anticoagulés ont présenté un accident thromboembolique nonfatal (1,1 %/an), tandis que 13 patients qui avaient un thrombus apical du VG et étaient sous anticoagulants n’ont pas présenté d’événements emboliques.

Il n’a pas été retrouvé de corrélation significative entre la taille de l’anévrisme et les événements adverses lié à la CMH.

Chez les patients porteurs d’une CMH et d’un anévrisme du VG, le taux combiné de décès liés à la CMH et d’événements mettant en jeu le pronostic vital (mais sans entrainer le décès) a été de 6,4 %/an, soit une incidence 3 fois supérieure au taux d’événement de 2,0 %/an noté chez les 1 847 patients qui avaient une CMH sans anévrysme du VG (p < 0,001).

Ainsi, les patients porteurs d’une CMH et d’un anévrisme apical du VG sont exposés à un risque élevé de mort subite d’origine rythmique et d’accidents thromboemboliques. L’identification de ce phénotype améliorerait la stratification du risque et pourrait conduire à des interventions thérapeutiques efficaces visant à prévenir la survenue de complications susceptibles de mettre en jeu le pronostic vital.

